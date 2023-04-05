"Не дозволяємо і не заохочуємо": у США висловилися про удари по території Росії

У Білому домі відкинули звинувачення Володимира Путіна у причетності до "терактів" на території Росії, зазначивши, що США надають ЗСУ розвіддані виключно для захисту території України.

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У Сполучених Штатах Америки прокоментували заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито причетність "західних спецслужб" до "терористичних атак" на території РФ. Про це пише CNN з посиланням на координатора Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джона Кірбі.

"Ми не дозволяємо і не заохочуємо українців завдавати ударів за межами України. І я справді просто... я збираюся зупинитися на цьому", — сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, розвідка США надає українцям інформацію, щоб допомогти їм захищати та звільняти свою територію, незаконно окуповану російськими військами.

Ця заява була озвучена після того, як на засіданні Ради безпеки РФ 5 квітня Володимир Путін звинуватив Захід у пособництві "терактам" проти російських силовиків, пропагандистів та громадських діячів.

"Є підстави вважати, що до підготовки таких диверсійно-терористичних актів причетний потенціал західних спецслужб третіх країн", — сказав президент РФ.

Висловлювання Путіна пролунало на тлі вибуху в кафе Санкт-Петербурга 2 квітня, під час якого загинув російський воєнний кореспондент Владлен Татарський. У момент вибуху у закладі проходили збори військкорів.

Нагадаємо, що 5 квітня під час церемонії прийняття вірчих грамот від іноземних послів Володимир Путін звинуватив США у підтримці так званих "кольорових революцій". На думку російського президента, це спричинило війну в Україні.

Володимир Путін також заявив, що США хочуть повністю ізолювати Росію, проте не можуть реалізувати свій намір. За його словами, російсько-американські відносини зараз переживають глибоку кризу.