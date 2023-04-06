Прикриватиметься тероризмом: Путін готує репресії на окупованих територіях, — ISW

Боротьбу українських партизанів із колаборантами президент Росії називає "терористичними" нападами та звинувачує Київ в "загрозі" цивільному населенню.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін, напевно, створює умови для репресій на окупованих територіях, прикриваючись "загрозами тероризму". Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 5 квітня.

Так, Путін на засіданні Ради національної безпеки РФ 5 квітня назвав зусилля Росії щодо зміцнення контролю над окупованими територіями України "питанням внутрішньої безпеки та верховенства права".

Російський лідер закликав до продовження економічної, правової та соціальної інтеграції окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації та наголосив на важливості російських "відновлювальних" зусиль на окупованих територіях для сприяння процесу інтеграції.

При цьому Путін звинуватив Київ у загрозі цивільному населенню на окупованих територіях та наголосив на нещодавніх "терористичних нападах" на окупаційних чиновників та "правоохоронні органи", посилаючись на напади українських партизанів.

На думку аналітиків, Путін помітно використав концепцію "тероризму" та загрози внутрішньої безпеки Росії для виправдання репресій усередині країни та на окупованих територіях.

Нагадаємо, у своєму звіті від 5 квітня в ISW також розповіли, що російські десантники в районі Бахмута, ймовірно, отримали термобаричні артилерійські системи ТОС-1А "Солнцепек". Аналітики переконані, що це не вплине на результат битви за Бахмут.

Також нагадаємо, що 5 квітня полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков заявив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу або головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов можуть зв'язатися з американськими спецслужбами для ліквідації Путіна.