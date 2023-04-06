В Кремле оценили шансы Путина на выборах: "разочарованных патриотов" считают опасными

Пропутинский электорат разделили на "Лоялистов", "Патриотов", "Социалистов" и "Прогрессистов". Вице-губернаторам предлагают убеждать россиян, что "коней на переправе не меняют".

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В начале апреля администрация президента РФ провела семинар для вице-губернаторов, посвященный предстоящим выборам. Журналистам российского СМИ "Верстка" удалось получить доступ к материалам, которые на встрече раздавали чиновникам страны-агрессорки.

В документах цитировался закрытый опрос россиян, по результатам которого кандидатуру Владимира Путина готовы поддержать 53% россиян. Голоса 25% граждан РФ, согласно статистике, будут зависеть от списка кандидатов, еще 8% не готовы поддерживать Путина ни при каких обстоятельствах. 8% россиян вообще не планируют идти на выборы, а 1% респондентов намерены испортить бюллетень.

Российским чиновникам, по данным журналистов, предлагают "мотивировать людей голосовать за президента". Для этого в Кремле уже продумали аргументы: альтернатив нет и "коней на переправе не меняют". Эти тезисы должностные лица должны использовать в агитации, передают в СМИ.

Электоральную базу Путина разделили на четыре группы, общее количество оценили в 84% от всех избирателей. Группам дали названия: "Лоялисты", "Патриоты", "Социалисты" и "Прогрессисты".

Пятую группу, которую не рассматривают как потенциальных поклонников Путина, назвали "Западниками". Их объединяет ориентированность на создание "демократической страны, ориентированной на либеральные европейские ценности".

"Западников" в Кремле представили как потенциальную угрозу для выборов, кроме них такими считают "разочарованных патриотов". Россияне из последней группы — люди, считающие политику Путина слишком мягкой.

Напомним, 6 апреля журналисты сообщили о жалобах Владимира Путина на причиненный ВСУ ущерб. Он подчеркнул в разговоре с главой оккупационной администрации Донецкой области Денисом Пушилиным необходимость "отодвинуть украинские силы".

Также 6 апреля прошла встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко. Политики обсудили взаимодействие России и Беларуси в оборонной сфере и новые фейки об Украине.