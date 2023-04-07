Путин хочет заполучить больше власти над Беларусью и уже нашел инструмент для этого, — ISW

Аналитики заявили, что, по словам главы Кремля, российские и белорусские официальные лица выполнили 74% из 28 программ Союзного государства.

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Президент РФ Владимир Путин сосредоточился на усилении экономического контроля над Беларусью. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 6 апреля говорится, что Путин и Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства обсудили вопросы безопасности, культуры и экономики. Так, Путин заявил, что российские и белорусские официальные лица выполнили 74% из 28 программ Союзного государства. Кроме того, он отметил создание совместной системы косвенных налогов, меры по формированию общих стандартов для промышленных предприятий двух стран, а также усилия по унификации белорусского и российского торгового законодательства.

Аналитики отметили, что как Путин, так и Лукашенко сошлись на том, что необходимо сосредоточиться на "импортозамещении", чтобы смягчить последствия от санкций Запада. Продолжается процесс создания совместного рынка нефти и газа, ведется работа над созданием единого рынка электроэнергии.

"Кремль, вероятно, продвигает давние усилия по интеграции элементов белорусского оборонно-промышленного комплекса. Также страны, вероятно, используют усилия Союзного государства по экономической интеграции, чтобы усилить свои текущие меры по уклонению от санкций", — говорится в отчете.

Так, Путин и Лукашенко заявили, что российские и белорусские официальные лица начали работу над Концепцией безопасности Союзного государства, но не сообщили подробностей о том, что будет включать в себя совместный документ об этом.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь будут продолжать тесное сотрудничество в военной сфере, а также создадут единую систему противовоздушной обороны. Об этом президент РФ Владимир Путин и лидер РБ Александр Лукашенко договорились во время встречи в Москве.

Кроме того, в Кремле оценили шансы Путина на выборах. Пропутинский электорат разделили на "Лоялистов", "Патриотов", "Социалистов" и "Прогрессистов". Вице-губернаторам предлагают убеждать россиян, что "коней на переправе не меняют".