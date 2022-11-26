Элита РФ хочет устранения Путина из-за провалов в войне, — Фейгин

Военное руководство России осознает все риски продолжения полномасштабной войны против Украины, поэтому надеются, что президент РФ умрет или его ликвидируют, считает блогер.

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Российская военная элита хотела бы, чтобы Путин больше не правил Россией, однако она не готова самостоятельно устранять президента РФ. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил российский юрист, оппозиционный блогер, экс-депутат Госдумы РФ Марк Фейгин.

По словам оппозиционера, российское военное командование в самом начале полномасштабной войны против Украины понимали, что РФ не сможет добиться победы в ходе этой кампании с учетом состояния армии России и потенциальной военной поддержки украинских Вооруженных сил странами Запада.

"(У военной элиты РФ есть) недовольство, оно вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме, ради чего?" — объяснил собеседник телеканала.

Фейгин указал, что несмотря на недовольство в силовом блоке РФ, никто из его представителей не готов непосредственно повлиять на отстранение Путина от власти.

"Они хотят, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибками, но не дай Бог им самим субъективироваться, принимать какие-то решения. Как случилось с Хрущевым, когда ему позвонил Семичастный и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК, на котором его освободили от должности первого секретаря партии, поэтому я считаю, что им скорее всего нужен какой-то импульс", — сказал блогер.

Фейгин добавил, что человеку, который примет на себя ответственность за смену режима в России, "не позавидуешь", однако элиты в РФ "подхватят" этот процесс.

Ранее внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Путину приходится бороться за свою жизнь и опасаться, что его могут убить, если Россия будет нести дальнейшие потери на поле боя после деоккупации ВСУ Херсона.

Тем временем американский Институт Роберта Лансинга, ссылаясь на информацию от источников в российском военном руководстве, сообщил, что власти России во главе с Путиным планируют ликвидацию президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией.