Путин борется за жизнь и опасается покушений, — Арестович

По словам советника ОП Алексея Арестовича, царей, проигрывающих войны в России не прощают. Войска РФ могут наступать от территории Беларуси до Донбасса и пытаться захватить Ровенскую АЭС. ВС РФ уже пытаются наносить удары по региону.

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Российскому президенту Владимиру Путину приходится бороться за свою жизнь и опасаться, что его могут убить, если Россия будет нести дальнейшие потери на поле боя после деоккупации ВСУ Херсона. Об этом сообщает The Times со ссылкой на заявление советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"[Путин] очень боится, что в России не прощают царей, которые проигрывают войны, — заявил Алексей Арестович. — Он борется за свою жизнь. Если он проиграет войну, по меньшей мере в глазах россиян, это будет означать конец. Конец ему как политической фигуре. И, возможно, и в физическом смысле".

По словам советника ОП, последние события на фронте даже путинских лоялистов заставили сомневаться в том, что им по силам победить в этой войне.

Арестович допускает, что российские войска будут наступать от территории Беларуси до Донбасса и пытаться захватить Ровенскую АЭС.

ВС РФ уже пытались наносить удары по региону и один из четырех энергоблоков был отключен на минувшей неделе. Арестович считает, что удары, которые наполовину сократили энергетические возможности Украины, — это форма шантажа, призванная заставить Украину и союзников начать переговоры с Кремлем.

По словам советника ОП, Путин требует признать российскими оккупированный Крым, Донецкую и Луганскую области и, таким образом преподнести это как победу российскому народонаселению.

Напомним, что, по оценкам мэра Киева Виталия Кличко, жителей столицы может ждать худшая зима начиная со Второй мировой. Часть населения Киева, возможно, придется эвакуировать. По словам киевского градоначальника, российский президент Владимир Путин пытается с помощью обстрелов гражданской инфраструктуры вынудить жителей столицы бежать.

Ранее Фокус сообщал, что РФ направила 2000 заключенных в наступление на Бахмут и Белогоровку. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, в районе Сватово-Кременной ВСУ сохраняют инициативу, но им мешают погодные условия.