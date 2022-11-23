Путін бореться за життя та побоюється замахів, — Арестович

За словами радника ОП Олексія Арестовича, царів, які програють війни в Росії, не прощають. Війська РФ можуть наступати від території Білорусі до Донбасу та намагатися захопити Рівненську АЕС. ЗС РФ вже намагаються завдавати ударів по регіону.

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Російському президенту Володимиру Путіну доводиться боротися за своє життя і побоюватися, що його можуть вбити, якщо Росія зазнає подальших втрат на полі бою після деокупації ЗСУ Херсона. Про це повідомляє The Times із посиланням на заяву радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

"[Путін] дуже боїться, що в Росії не прощають царів, які програють війни, — заявив Олексій Арестович. — Він бореться за своє життя. Якщо він програє війну, щонайменше в очах росіян, це означатиме кінець. Кінець йому як політичній фігурі. І, можливо, і у фізичному сенсі".

За словами радника ОП, останні події на фронті навіть путінських лоялістів змусили сумніватися в тому, що їм під силу перемогти у цій війні.

Арестович припускає, що російські війська наступатимуть від території Білорусі до Донбасу і намагатимуться захопити Рівненську АЕС.

ЗС РФ вже намагалися завдавати ударів по регіону і один із чотирьох енергоблоків було відключено минулого тижня. Арестович вважає, що удари, які наполовину скоротили енергетичні можливості України, — це форма шантажу, яка покликана змусити Україну та союзників розпочати переговори з Кремлем.

За словами радника ОП, Путін вимагає визнати російськими окупований Крим, Донецьку та Луганську області і, так, піднести це як перемогу російському народонаселенню.

Нагадаємо, що, за оцінками мера Києва Віталія Кличка, на мешканців столиці може чекати найгірша зима починаючи з Другої світової. Частину населення Києва, можливо, доведеться евакуювати. За словами київського градоначальника, російський президент Володимир Путін намагається за допомогою обстрілів цивільної інфраструктури змусити мешканців столиці тікати.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ направила 2000 ув'язнених у наступ на Бахмут та Білогорівку. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в районі Сватово-Кременної ЗСУ зберігають ініціативу, але їм заважають погодні умови.