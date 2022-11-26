Еліта РФ хоче усунення Путіна через провали у війні, — Фейгін

Військове керівництво Росії усвідомлює всі ризики продовження повномасштабної війни проти України, тож сподіваються, що президент РФ помре або його ліквідують, вважає блогер.

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Російська військова еліта хотіла б, щоб Путін більше не правив Росією, проте вона не готова самостійно усувати президента РФ. Про це в ефірі телеканалу "Эспрессо" заявив російський юрист, опозиційний блогер, ексдепутат Держдуми РФ Марк Фейгін.

За словами опозиціонера, російське військове командування на самому початку повномасштабної війни проти України розуміли, що РФ не зможе здобути перемогу під час цієї кампанії з урахуванням стану армії Росії та потенційної військової підтримки українських Збройних сил країнами Заходу.

"(У військової еліти РФ є) невдоволення, воно викликане тим, що їх підвели під ситуацію війни, де питання не про заробити чи не заробити, а про жити чи померти, жити чи опинитися у в'язниці, заради чого?" — пояснив співрозмовник телеканалу.

Фейгін зазначив, що незважаючи на невдоволення в силовому блоці РФ, ніхто з його представників не готовий безпосередньо вплинути на усунення Путіна від влади.

"Вони хочуть, щоб Путін помер, або його вбили, або він подавився грибками, але не дай Боже їм самим суб'єктивуватися, ухвалювати якісь рішення. Як трапилося з Хрущовим, коли йому зателефонував Семичастний і сказав: все, чао, проводимо пленум ЦК, на якому його звільнили з посади першого секретаря партії, тому я вважаю, що їм, швидше за все, потрібен якийсь імпульс", — сказав блогер.

Фейгін додав, що людині, яка візьме на себе відповідальність за зміну режиму в Росії, "не позаздриш", проте еліти в РФ "підхоплять" цей процес.

Раніше позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Путіну доводиться боротися за своє життя і побоюватися, що його можуть вбити, якщо Росія зазнає подальших втрат на полі бою після деокупації ЗСУ Херсона.

Тим часом американський Інститут Роберта Лансінга, посилаючись на інформацію від джерел у російському військовому керівництві, повідомив, що влада Росії на чолі з Путіним планує ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією.