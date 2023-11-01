"Путин становится параноиком": президент РФ дистанцируется от ближайшего окружения, – СМИ

По сообщениям СМИ, президент России Владимир Путин опасается, что его ближайшее окружение может восстать против него из-за недовольства развитием событий в Украине.

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Хотя слухи о смерти Владимира Путина сильно преувеличены, говорят, что "параноидальный диктатор" дистанцируется от других влиятельных россиян, которые считают, что он совершил "ошибку", вторгшись в Украину в 2022 году. Об этом пишет издание Daily Express.

В своей статье издание ссылается на слова источника, которого представляет как "бывшего советника украинского парламента Николая Волковского". По информации источника, Владимир Путин сильно ограничил свое ближайшее окружение. Российский президент опасается "реакции" на вторжение в Украину со стороны своих старых союзников, которые столкнулись с негативными экономическими и финансовыми последствиями этой войны. И хотя слухи вокруг ухудшающегося здоровья Путина скорее всего преувеличены, Волконский утверждает, что российский президент "определенно становится параноиком".

"К слухам о смерти Путина следует относиться с большой сдержанностью. Реального подтверждения этой информации нет. Труднее сказать, что происходит со "старыми друзьями" президента России", – отметил Волконский.

По словам источника, большинство фигур из окружения Путина понимают, "насколько большую ошибку он совершил", вторгшись в Украину 24 февраля 2022 года.

"И вот, опасаясь возможных последствий со стороны своих "старых друзей", Путин ограничивает круг общения и уходит в изоляцию. События этого лета показали, что Путин больше не является неприкасаемым", – подчеркнул Волковский, подразумевая бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По словам Волковского, несмотря на то, что настроения элит в России близки к тому, чтобы восстать против действующего президента РФ, Путин по-прежнему пользуется поддержкой широких слоев российского электората. Многие из этих сторонников Путина среди населения России поддерживают войну в Украине, ценят президента как сильного лидера и разделяют путинскую мечту о воссоздании Советского Союза.

"Путин сделает все, чтобы продлить войну – внутриполитическая турбулентность в России усилится. Но важно, чтобы Путин был справедливо наказан за то, что он сделал в Украине, и был осужден международным трибуналом. Я думаю, это только вопрос времени", – резюмировал Николай Волковский.

Напомним, Фейгин предположил, кому выгоден фейк о смерти Путина. По словам российского юриста и блогера, если бы президент РФ действительно скончался, то американские спецслужбы могли бы это подтвердить. Руководство Кремля не смогло бы утаить это событие.

Ранее в ГУР ответили, на кого нацелены слухи о "смерти" Путина. Представитель разведки Андрей Юсов призвал украинцев не радоваться раньше времени "хорошим новостям" о смерти Владимира Путина. По его словам, такие сообщения — элемент внутреннего противостояния в России.