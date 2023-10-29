Существует как минимум два: ИИ показал всех двойников Путина (фото)

С помощью искусственного интеллекта исследователи проанализировали лицо, голос и движения тела российского президента на разных мероприятиях, что позволило сделать заключение о существовании как минимум двух его двойников.

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Исследование, проведенное японским искусственным интеллектом, показало, что у Владимира Путина может быть несколько двойников, которых он использует уже много лет. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Прорыв в области искусственного интеллекта произошел после громкой поездки Путина в Китай, где он стремился возглавить альянс против Запада. Утверждения о том, что Путин пользуется услугами дублеров, ранее отрицались Кремлем, однако японское исследование подтвердило высокую вероятность использования двойников.

Нейросеть показала, что президент России во время поездки в Мариуполь использовал двойника

В ходе анализа были использованы методы распознавания лиц, сравнения голосов и движений тела. По данным исследования, на различных мероприятиях было замечено как минимум два двойника Путина. Распознавание лиц показало лишь 53% сходства между Путиным на Красной площади и президентом, который осматривал Крымский мост. Кроме того, в Мариуполе сходство составляло всего 40%, а между Путиным на Крымском мосту и в Мариуполе — всего 18%. Эксперты по распознаванию лиц признали это "несовпадением" и предположили, что это может быть двойник.

У Путина есть как минимум два двойника, которые похожи на него в разной степени

Анализ голоса также показал различия между различными выступлениями Путина. В частности, выступление на форуме Евразийского экономического союза отличалось от других выступлений. Графики анализа голоса подчеркивали различия в ударении и произношении звуков.

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Исследователями также обсудили случаи, когда Путин использовал двойников на публичных мероприятиях, таких как концерт в поддержку военных и посещение вертолетного завода в Сибири. Один из двойников был замечен размахивающим руками и часто прикасающимся к своему носу, в отличие от стандартного поведения Путина.

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Анализ телодвижений также подтверждает использование двойников Путина. Например, в ходе сравнения видеозаписей прогулок с Си Цзиньпином и во время военно-морского парада, сходство составило 86%. Походки были "похожи", но все же есть вероятность, что это двойник.

В заключении исследования говорится о высокой вероятности существования как минимум двух двойников Путина. Это подтверждается не только анализом лиц, голоса и телодвижений, но и сравнением выступлений на различных мероприятиях.

Напомним, несколько ранее ИИ показал, как будет выглядеть Владимир Путин в 2030 году. Нейросеть изобразила российского президента как больного и немощного старика, с уставшим и безрадостным лицом.

Также Фокус писал, кто займет место Путина после его смерти. Мировые СМИ начали массово обсуждать сценарии преемственности в Кремле после того, как анонимный Telegram-канал распространил в информационном пространстве новость про смерть российского диктатора.