Існує щонайменше два: ШІ показав усіх двійників Путіна (фото)

За допомогою штучного інтелекту дослідники проаналізували обличчя, голос і рухи тіла російського президента на різних заходах, що дало змогу зробити висновок про існування щонайменше двох його двійників.

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Дослідження, проведене японським штучним інтелектом, показало, що у Володимира Путіна може бути кілька двійників, яких він використовує вже багато років. Про це пише британський таблоїд The Sun.

Прорив у галузі штучного інтелекту стався після гучної поїздки Путіна в Китай, де він прагнув очолити альянс проти Заходу. Твердження про те, що Путін користується послугами дублерів, раніше Кремль заперечував, проте японське дослідження підтвердило високу ймовірність використання двійників.

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Під час аналізу було використано методи розпізнавання облич, порівняння голосів і рухів тіла. За даними дослідження, на різних заходах були помічені щонайменше двоє двійників Путіна. Розпізнавання облич показало лише 53% схожості між Путіним на Червоній площі та президентом, який оглядав Кримський міст. У Маріуполі схожість становила лише 40%, а між Путіним на Кримському мосту і в Маріуполі — лише 18%. Експерти з розпізнавання облич визнали це "розбіжністю" й припустили, що це може бути двійник.

У Путіна є щонайменше два двійники, які схожі на нього різною мірою

Аналіз голосу також показав відмінності між різними виступами Путіна. Зокрема, виступ на форумі Євразійського економічного союзу відрізнявся від інших виступів. Графіки аналізу голосу підкреслювали відмінності в наголосі та вимові звуків.

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Дослідники також обговорили випадки, коли Путін використовував двійників на публічних заходах, таких як концерт на підтримку військових і відвідування вертолітного заводу в Сибіру. Одного з двійників помітили, коли він розмахував руками та часто торкався свого носа, на відміну від стандартної поведінки Путіна.

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Аналіз рухів тіла також підтверджує використання двійників Путіна. Наприклад, під час порівняння відеозаписів прогулянок із Сі Цзіньпіном і під час військово-морського параду, схожість становила 86%. Хода була "схожа", але все ж є ймовірність, що це двійник.

У висновку дослідження йдеться про високу ймовірність існування щонайменше двох двійників Путіна. Це підтверджується не тільки аналізом облич, голосу та рухів тіла, а й порівнянням виступів на різних заходах.

Нагадаємо, дещо раніше ШІ показав, який вигляд матиме Володимир Путін у 2030 році. Нейромережа зобразила російського президента як хворого та немічного старого зі втомленим і безрадісним обличчям.

Також Фокус писав, хто займе місце Путіна після його смерті. Світові ЗМІ почали масово обговорювати сценарії спадкоємності в Кремлі після того, як анонімний Telegram-канал поширив в інформаційному просторі новину про смерть російського диктатора.