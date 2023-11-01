"Путін стає параноїком": президент РФ дистанціюється від найближчого оточення, — ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, президент Росії Володимир Путін побоюється, що його найближче оточення може повстати проти нього через невдоволення розвитком подій в Україні.

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Хоча чутки про смерть Володимира Путіна сильно перебільшені, подейкують, що "параноїдальний диктатор" дистанціюється від інших впливових росіян, які вважають, що він зробив "помилку", вторгшись в Україну 2022 року. Про це пише видання Daily Express.

У своїй статті видання посилається на слова джерела, яке представляє як "колишнього радника українського парламенту Миколу Волковського". За інформацією джерела, Володимир Путін сильно обмежив своє найближче оточення. Російський президент побоюється "реакції" на вторгнення в Україну з боку своїх старих союзників, які зіткнулися з негативними економічними та фінансовими наслідками цієї війни. І хоча чутки навколо погіршення здоров'я Путіна, найімовірніше, перебільшені, Волконський стверджує, що російський президент "безумовно стає параноїком".

"До чуток про смерть Путіна слід ставитися з великою стриманістю. Реального підтвердження цієї інформації немає. Важче сказати, що відбувається зі "старими друзями" президента Росії", — зазначив Волконський.

За словами джерела, більшість фігур з оточення Путіна розуміють, "наскільки велику помилку він зробив", вторгшись в Україну 24 лютого 2022 року.

"І ось, побоюючись можливих наслідків з боку своїх "старих друзів", Путін обмежує коло спілкування і йде в ізоляцію. Події цього літа показали, що Путін більше не є недоторканним", — підкреслив Волковський, маючи на увазі бунт засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

За словами Волковського, незважаючи на те, що настрої еліт у Росії близькі до того, щоб повстати проти чинного президента РФ, Путін, як і раніше, користується підтримкою широких верств російського електорату. Багато з цих прихильників Путіна серед населення Росії підтримують війну в Україні, цінують президента як сильного лідера і поділяють путінську мрію про відтворення Радянського Союзу.

"Путін зробить усе, щоб продовжити війну — внутрішньополітична турбулентність у Росії посилиться. Але важливо, щоб Путін був справедливо покараний за те, що він зробив в Україні, і був засуджений міжнародним трибуналом. Я думаю, це тільки питання часу", — резюмував Микола Волковський.

Нагадаємо, Фейгін припустив, кому вигідний фейк про смерть Путіна. За словами російського юриста і блогера, якби президент РФ дійсно помер, то американські спецслужби могли б це підтвердити. Керівництво Кремля не змогло б приховати цю подію.

Раніше в ГУР відповіли, на кого націлені чутки про "смерть" Путіна. Представник розвідки Андрій Юсов закликав українців не радіти завчасно "хорошим новинам" про смерть Володимира Путіна. За його словами, такі повідомлення — елемент внутрішнього протистояння в Росії.