"Для мотивації": Зеленський назвав перемоги, які необхідні Україні найближчим часом (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, важливими аспектами для спільної перемоги у війні є ухвалення Конгресом США рішення про надання допомоги Україні, підтримка з боку Європейського Союзу та відкриття діалогу про майбутнє членство України в ЄС.

Related video

Україні потрібні три ключові перемоги, здатні підтримувати її мотивацію до протистояння Росії. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Згідно зі словами Зеленського, першим важливим досягненням буде ухвалення Конгресом США рішення про надання допомоги Україні.

"Перша — з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна має робити все від неї залежне, щоб допомога була", — каже президент.

Другим значущим успіхом буде підтримка з боку Європейського Союзу, особливо в контексті надання Україні фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

"Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет", — зазначив Зеленський.

І третя перемога — це відкриття діалогу про майбутнє членство України в ЄС.

"Це мотиваційний крок для нас, для тих, хто працює, хто навчається, і для тих, хто має щодня мотивуватися різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі є важливими і найближчим часом ми маємо добитися результату" , — наголосив він.

Дивитися з 15:19

Нагадаємо, 1 листопада повідомлялося, що Латвія конфіскувала 20 автомобілів у нетверезих водіїв і безоплатно передасть Україні. Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних установ, становить близько 56 тис. євро.