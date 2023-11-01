Латвія конфіскувала 20 автівок у нетверезих водіїв та безоплатно передасть Україні
Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних закладів, становить приблизно 56 тис. євро.
Латвія передасть Україні на безоплатній основі два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Про це повідомляє LSM.
Пропозицію Міністерства фінансів країни підтримав уряд. У відомстві підготовили документ, в якому вказано, що машини відправлять, зокрема, медичному центру в Харкові, Полтавській 1-й міській лікарні, військовій міській адміністрації Херсона та іншим організаціям у Херсонській області тощо.Важливо
Уряд 31 жовтня погодив надання Україні ще 20 автомобілів, які конфіскували у водіїв за кермування транспортом у нетверезому стані. Загальна вартість транспортних засобів становить близько 56 тис. євро. Балтійська країна й надалі має намір реалізовувати відповідні ініціативи.
В LSM зазначають, що у Латвії посилили відповідальність за кермуванням автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові). Відповідні норми діють з кінця 2022-го. У лютому 2023-го Сейм ухвалив рішення, що такі автомобілі потрібно безоплатно передавати для допомоги Україні.
Конфіскація автівок на номерах РФ в Латвії
У Латвії, як стало відомо наприкінці жовтня, почнуть процес конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їх подальшої передачі Україні. За даними латвійського парламенту, автомобілі на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі на території держави тільки транзитом на 24 години.
Нагадаємо, 24 вересня Латвія оголосила наміри щодо будівництва міцного загородження на кордоні з Білоруссю. Для технічного оснащення кордону уряд балтійської держави має намір надати сотні мільйонів євро.