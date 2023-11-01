Латвія конфіскувала 20 автівок у нетверезих водіїв та безоплатно передасть Україні

Загальна вартість транспортних засобів, які відправлять переважно для медичних закладів, становить приблизно 56 тис. євро.

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Латвія передасть Україні на безоплатній основі два десятки автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв. Про це повідомляє LSM.

Пропозицію Міністерства фінансів країни підтримав уряд. У відомстві підготовили документ, в якому вказано, що машини відправлять, зокрема, медичному центру в Харкові, Полтавській 1-й міській лікарні, військовій міській адміністрації Херсона та іншим організаціям у Херсонській області тощо.

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Латвія передасть Україні 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, — ЗМІ

Уряд 31 жовтня погодив надання Україні ще 20 автомобілів, які конфіскували у водіїв за кермування транспортом у нетверезому стані. Загальна вартість транспортних засобів становить близько 56 тис. євро. Балтійська країна й надалі має намір реалізовувати відповідні ініціативи.

В LSM зазначають, що у Латвії посилили відповідальність за кермуванням автомобілем у стані сильного алкогольного сп'яніння (понад 1,5 проміле алкоголю в крові). Відповідні норми діють з кінця 2022-го. У лютому 2023-го Сейм ухвалив рішення, що такі автомобілі потрібно безоплатно передавати для допомоги Україні.

Конфіскація автівок на номерах РФ в Латвії

У Латвії, як стало відомо наприкінці жовтня, почнуть процес конфіскації автомобілів з російською реєстрацією та їх подальшої передачі Україні. За даними латвійського парламенту, автомобілі на російських номерах зможуть брати участь у дорожньому русі на території держави тільки транзитом на 24 години.

Нагадаємо, 24 вересня Латвія оголосила наміри щодо будівництва міцного загородження на кордоні з Білоруссю. Для технічного оснащення кордону уряд балтійської держави має намір надати сотні мільйонів євро.