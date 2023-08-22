Латвія передасть Україні 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв, — ЗМІ

Журналісти опублікували список марок і вартість конфіскованих автомобілів, які будуть передані Україні.

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Уряд Латвії 22 серпня вирішив безоплатно передати Україні 38 автомобілів, які були конфісковані у п'яних водіїв, повідомляє Delfi.

"Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема армійських частин і некомерційних підприємств та організацій. Загальна попередня ринкова вартість шести автомобілів — 127 859 євро", — пише латиське видання.

За інформацією Delfi, українській стороні передадуть автомобілі таких марок:

Opel Astra Caravan (2003 рік випуску);

Volvo V70 (2000 рік);

Škoda Superb (2011 рік, 5200 євро);

Toyota Avensis Verso (2003 рік, 1100 євро);

Volkswagen Sharan (2012 рік);

Volkswagen Passat Variant (2000 рік);

Opel Antara (2013 рік, 6800 євро);

Toyota Avensis (2010 рік, 4500 євро);

Opel Vivaro (2005 рік, 4250 євро);

BMW 530 (2005 рік, 5400 євро);

Audi A4 (2002 рік);

Opel Insignia (2011 рік, 4950 євро);

Volvo V60 (2012 рік, 6990 євро);

Toyota Yaris (2012 рік, 5850 євро);

Volvo XC90 (2006 рік, 5800 євро);

Audi A6 (2002 рік);

Hyundai Santa Fe (2006 рік, 3900 євро);

Škoda Octavia (2005 рік, 1250 євро);

Škoda Octavia (2004 рік);

BMW 320 (2005 рік, 3800 євро);

Audi A6 Avant (2003 рік);

Volvo S60 (2004 рік, 1200 євро);

BMW 320 (2003 рік);

незареєстрований квадроцикл HB-ATV125B (рік невідомий, 500 євро);

Volvo XC70 (2014 рік, 14 000 євро);

BMW 530 (2010 рік, 12 500 євро);

Renault Megane (2013 рік, 5800 євро);

квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 рік, 1200 євро);

Lada 4x4 (2007 рік, 800 євро);

Volkswagen Golf (2009 рік, 3500 євро);

Renault Master (1999 рік, 630 євро);

Opel Vivaro (2007 рік, 5700 євро);

Honda CRV (2005 рік, 2900 євро);

Volkswagen Passat (2005 рік, 2100 євро);

Ford S-Max (2007 рік, 3100 євро);

Volvo XC60 (2009 рік, 9100 євро);

Volkswagen Passat (2007 рік, 2200 євро);

Volkswagen Transporter (1996 рік).

Що відомо про конфіскацію автомобілів у Латвії

У листопаді 2022 року в Латвії набули чинності поправки до Кримінального кодексу, що передбачають не тільки кримінальну відповідальність за водіння у стані алкогольного сп'яніння (вище за 1,5 проміле), а й конфіскацію особистих автомобілів п'яних водіїв.

Нагадаємо, 15 серпня стало відомо, що Латвія відмовила в притулку громадянці РФ. Суд підрахував, що страх жінки перед політично вмотивованим переслідуванням з боку російської влади у зв'язку з її політичними поглядами не був об'єктивно виправданий.

Раніше, 21 червня, повідомлялося, що Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів. Як зазначає латвійський прем'єр Кріш'яніс Каріньш, раніше його країна також надала ЗСУ всі свої ракети Stinger.