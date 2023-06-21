"Ми розуміємо українців" Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів
Як зазначає латвійський прем'єр Кріш'яніс Каріньш, раніше його країна також надала ЗСУ всі свої ракети Stinger.
Латвія незабаром завершить передачу Україні всього свого флоту гелікоптерів. Про це сказав прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на конференції з відновлення України у Лондоні 21 червня.
Глава латвійського уряду зазначив, що починаючи з кінця 2021 року Рига виділила на підтримку Києва понад 1,3% власного ВВП. Більшість цієї суми було витрачено на військову допомогу.
"Отже, всі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери — останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре — ми відправляємо в Україну", — заявив Кріш'яніс Каріньш.
Прем'єр також згадав про те, що Латвія займається навчанням українських військовослужбовців і забезпечує ЗСУ дронами-камікадзе.
"Як нація ми розуміємо українців. Тому що за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія та верховенство права", — підсумував прем'єр-міністр Латвії.
Нагадаємо, що 7 червня Кріш'яніс Каріньш заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну вдалося вперше з 1945 року об'єднати Європу після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.
Раніше, 11 квітня, ми повідомляли, що в Ризі розпочалася серія судових процесів над латвійськими журналістами, які співпрацювали з інформаційними порталами Sputnik і Baltnews, які підтримують та виправдовують дії Росії у війні проти України.
Ми також писали про те, що 7 квітня президент Латвії Егілс Левітс заявив, що військовий потенціал НАТО має бути посилено у зв'язку з російською агресією. За його словами, сьогоднішні інвестиції у військовий потенціал є передусім інвестиціями для збереження миру у Європі.