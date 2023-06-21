"Ми розуміємо українців" Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів

Як зазначає латвійський прем'єр Кріш'яніс Каріньш, раніше його країна також надала ЗСУ всі свої ракети Stinger.

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Латвія незабаром завершить передачу Україні всього свого флоту гелікоптерів. Про це сказав прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на конференції з відновлення України у Лондоні 21 червня.

Глава латвійського уряду зазначив, що починаючи з кінця 2021 року Рига виділила на підтримку Києва понад 1,3% власного ВВП. Більшість цієї суми було витрачено на військову допомогу.

"Отже, всі наші ракети Stinger зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери — останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре — ми відправляємо в Україну", — заявив Кріш'яніс Каріньш.

Прем'єр також згадав про те, що Латвія займається навчанням українських військовослужбовців і забезпечує ЗСУ дронами-камікадзе.

"Як нація ми розуміємо українців. Тому що за що вони борються? Вони борються за багато речей, але ви можете звести це до трьох цінностей: свобода, демократія та верховенство права", — підсумував прем'єр-міністр Латвії.

Нагадаємо, що 7 червня Кріш'яніс Каріньш заявив, що президенту Росії Володимиру Путіну вдалося вперше з 1945 року об'єднати Європу після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Раніше, 11 квітня, ми повідомляли, що в Ризі розпочалася серія судових процесів над латвійськими журналістами, які співпрацювали з інформаційними порталами Sputnik і Baltnews, які підтримують та виправдовують дії Росії у війні проти України.

Ми також писали про те, що 7 квітня президент Латвії Егілс Левітс заявив, що військовий потенціал НАТО має бути посилено у зв'язку з російською агресією. За його словами, сьогоднішні інвестиції у військовий потенціал є передусім інвестиціями для збереження миру у Європі.