Об'єднав Європу вперше з 1945 року: прем'єр Латвії назвав головну помилку Путіна

На думку політика, головною умовою гарантій безпеки для країн Європи стане вступ України до НАТО, що не дозволить Росії надалі повторити агресію.

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Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш вважає, що президент Росії Володимир Путін своєю агресією в адресу України замість залякування країн Європи домігся найзгуртованішого їхнього об'єднання. Про це він заявив у середу, 7 червня, виступаючи на конференції Riga StratCom Dialogue 2023, присвяченій міжнародній стратегічній комунікації, повідомляє видання Delfi.lv.

За словами Каріньша, президенту Росії Володимиру Путіну вдалося вперше з 1945 року об'єднати Європу після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Він зазначив, що вступ України до НАТО є єдиною можливістю, щоб зберегти мир у Європі в довгостроковій перспективі, оскільки інакше російська агресія рано чи пізно продовжиться, і миру ніколи не буде.

"Захід — це не географічна одиниця, а одиниця, заснована на цінностях, і лідер російського режиму Володимир Путін зробив хорошу роботу з об'єднання Європи вперше після 1945 року", — підкреслив політик.

Прем'єр-міністр заявив, що поки Захід тільки говорить про цінності, народ України бореться та вмирає за свободу, демократію та ці цінності. Він додав, що народ Латвії готовий допомагати Україні до її перемоги в протистоянні з РФ.

"Деякі люди сприймають демократію та свободу як належне, кажучи, що так було завжди. Справа в тому, що цього майже ніколи не було, і ми маємо це захищати", — підсумував він.

Підтримка України країнами Європи

Нагадаємо, у середині травня президент України Володимир Зеленський підбив підсумки своїх офіційних візитів у країни Європи. Результатом поїздки президента до низки європейських країн стала більша кількість зброї та політичної підтримки для України.

На початку травня стало відомо, що Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція підтвердили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО.

За результатами опитування, проведеного в лютому 2023 року, серед мешканців різних країн Європи стало відомо, що більш ніж половина жителів Європейського Союзу вважають, що Україні вдасться раз і назавжди перемогти російську агресію.