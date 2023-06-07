Объединил Европу впервые с 1945 года: премьер Латвии назвал главную ошибку Путина

По мнению политика, главным условием гарантий безопасности для стран Европы станет вступление Украины в НАТО, что не позволит России в дальнейшем повторить агрессию.

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что президент России Владимир Путин своей агрессией по отношению к Украине вместо запугивания стран Европы добился наиболее сплоченного их объединения. Об этом он заявил в среду, 7 июня, выступая на конференции Riga StratCom Dialogue 2023, посвященной международной стратегической коммуникации, сообщает издание Delfi.lv.

По словам Кариныша, президенту России Владимиру Путину удалось впервые с 1945 года объединить Европу после того, как российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Он отметил, что вступление Украины в НАТО является единственной возможностью, чтобы сохранить мир в Европе в долгосрочной перспективе, поскольку в противном случае российская агрессия рано или поздно продолжится, и мира никогда не будет.

"Запад — это не географическая единица, а единица, основанная на ценностях, и лидер российского режима Владимир Путин проделал хорошую работу по объединению Европы впервые после 1945 года", — подчеркнул политик.

Премьер-министр заявил, что пока Запад только говорит о ценностях, народ Украины сражается и умирает за свободу, демократию и эти ценности. Он добавил, что народ Латвии готов помогать Украине до самой ее победы в противостоянии с РФ.

"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать", — подытожил он.

Поддержка Украины странами Европы

Напомним, в середине мая президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своих официальных визитов в страны Европы. Результатом поездки президента в ряд европейских стран стало большее количество оружия и политической поддержки для Украины.

В начале мая стало известно, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция подтвердили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

По результатам опроса, проведенного в феврале 2023 года среди жителей разных стран Европы стало известно, что более половины жителей Европейского Союза считают, что Украине удастся раз и навсегда победить российскую агрессию.