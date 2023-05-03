Помогут защитить себя: страны Северной Европы поддержали членство Украины в ЕС и НАТО

Безопасность Украины имеет большое значение для НАТО, поэтому страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите в июле 2023 года.

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Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция подтвердили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом идет речь в совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа, подписанном 3 мая.

В документе говорится, что будущее Украины – в евроатлантической семье. В частности, Европейский союз уже предоставил Украине статус страны-кандидата.

"Страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года", – указано в заявлении.

При этом лидеры пяти стран заверили, что продолжат работать над поддержанием высокого уровня гражданской помощи Украине, в том числе задействуя механизмы Евросоюза.

Также отмечается, что союзники согласились принять Украину в НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году. Кроме того, наша страна подала заявление на ускоренное членство в Альянсе в 2022 году.

"Страны Северной Европы будут продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству. Еще до обретения Украиной членства ее безопасность имеет большое значение для Альянса. Украина и страны Северной Европы ожидают решения этих вопросов на саммите НАТО в июле 2023 года. Страны Северной Европы будут и дальше оказывать решительную поддержку укреплению способности Украины защищать себя", – подчеркивается в документе.

Напомним, 3 мая бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал позицию российской пропаганды, которая утверждает, что вступление Украины в НАТО может стать провокацией для РФ. По его мнению, на саммите в Вильнюсе, который запланирован на июль 2023 года, можно будет увидеть, справится ли Альянс с выполнением своих обещаний в отношении Украины.

2 мая глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит от четырех стран-членов, одна из которых "особенно важна" и занимает особую роль в Альянсе. Он отметил, что ситуация с членством в НАТО напоминает ему события прошлого года, когда Украина боролась за статус кандидата в члены Евросоюза.