"Одна начала колебаться": четыре страны препятствуют членству Украины в НАТО, — Кулеба (видео)

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что ситуация с вступлением в НАТО напоминает ему борьбу за статус кандидата в ЕС. По его словам, одна из стран, тормозящих членство Украины в альянсе, "особенно важна".

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Решение о членстве Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО) зависит от примерно четырех стран-членов. Об этом 2 мая журналистам 1+1 заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Одна из них особенно велика и важна в НАТО. Я думаю, что одна из этих четырех стран уже начала колебаться по поводу членства Украины. Мы работаем", — рассказал Кулеба.

Глава МИД поделился, что ситуация с членством в НАТО напоминает ему события прошлого года, когда Украина боролась за статус кандидата в члены Евросоюза.

"За неделю до принятия этого решения нам рассказывали лидеры европейских стран, что этого не будет никогда. У нас сейчас тоже самое с НАТО. Но эту проблему со временем мы решим", — подчеркнул Кулеба.

Комментарий Дмитрия Кулебы (о членстве Украины в НАТО — с 15:52)

Напомним, 2 мая в СМИ со ссылками на источники сообщили, что тормозить вступление Украины в НАТО могут Германия и США. Журналисты выяснили, что членов альянса пугает перспектива стать участниками войны.

Ранее, 1 мая, заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что страна поддерживает "политику открытых дверей НАТО". Однако он подчеркнул, что за членство Украины должны проголосовать все страны-члены.

Также Дмитрий Кулеба комментировал поставку Украине истребителей F-16. Глава МИД рассказал, что решение США о предоставлении самолетов может зависеть от результатов контрнаступления ВСУ.