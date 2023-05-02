"Мы поддерживаем": в Госдепе США высказались о вступлении Украины в НАТО (видео)

По словам представителя Госдепа Веданта Пателя, Соединенные Штаты будут делать все, чтобы у Украины были средства защиты от агрессии РФ. Однако решение о НАТО должны принимать все члены Альянса.

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Соединенные Штаты поддерживают "политику открытых дверей" НАТО. Однако за вступление Украины в Альянс должны проголосовать все страны, которые в него входят. Об этом заявил заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Патель во время брифинга.

"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Патель отметил, что решение о вступлении Украины будут принимать все члены Альянса. Однако сейчас главный фокус направлен на то, чтобы Украина смогли защититься от российской агрессии.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Россия не уважает базовые основы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности и суверенитета, а также позволяет себе проводить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Так что именно на этом мы продолжим сосредотачиваться", — сказал Патель.

Он отметил, что Соединенные Штаты будут делать все, чтобы у Украины были средства защиты, чтобы она могла ставить свои условия на будущих переговорах с РФ. Также Вашингтон продолжит предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за те зверства, которые ее войска творят на украинских землях.

Ведант Патель об Украине в НАТО (смотреть с 45 минуты)

Напомним, что в Сенате США возмутились темпами поставок Abrams в Украину. Сенатор-республиканец Том Коттон считает, что американские танки могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы президент Байден захотел и для этого была политическая воля.

Также сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставила Украине 98% от обещанных танков и бронемашин. По словам генсека Североатлантического Альянса, военный блок также подготовил и оснастил 9 бригад ВСУ, которые будут участвовать в деоккупации территории.