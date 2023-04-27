НАТО предоставила Украине 98% от обещанных танков и бронемашин, — Столтенберг (видео)

По словам генсека Североатлантического Альянса, военный блок также подготовил и оснастил 9 бригад ВСУ, которые будут участвовать в деоккупации территории.

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С момента полномасштабного вторжения России Украина получила более 98% обещанных Соединенными Штатами боевых машин. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире НАТО.

Генсек альянса в очередной раз подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения столько будет необходимо.

"Мы обсудили жестокую войну России против Украины. На прошлой неделе я посетил Киев и мое послание ясно: НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны придерживаться курса. Мы должны придерживаться курса и продолжать предоставлять Украине то, что ей необходимо для победы", — заявил Столтенберг.

По его словам, НАТО предоставили Украине 1550 единиц бронированных машин, 213 танков и другой техники, включая большое количество боеприпасов. Кроме того, страны НАТО обучили и оснастили более 9 украинских вооруженных бригад.

"Это поставит Украину в сильную позицию, чтобы продолжать отвоевывать оккупированные территории", — отметил Столтенберг.

Напомним, о том, что ВСУ получили 98% обещанной техники, — 27 апреля также сообщал генерал армии США и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО Кристофер Каволи. По словам офицера, страны Североатлантического Альянса продолжать поддерживать Украину.

Также 26 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не обладает достаточной волей, чтобы принять решение о вступлении Украины в Североатлантический Альянс. Глава МИД отметил, членство Украины в Североатлантическом Альянсе не сможет остановить войну, но может повлиять на предотвращение будущих войн в Европе.