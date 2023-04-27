НАТО надала Україні 98% від обіцяних танків та бронемашин, — Столтенберг (відео)

За словами генсека Північноатлантичного Альянсу, військовий блок також підготував та оснастив 9 бригад ЗСУ, які братимуть участь у деокупації території.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала понад 98% бойових машин, обіцяних Сполученими Штатами. Про це у четвер, 27 квітня, заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем у штаб-квартирі НАТО.

Генсек альянсу вкотре наголосив, що НАТО підтримуватиме Україну в боротьбі проти російського вторгнення стільки, скільки буде необхідно.

"Ми обговорили жорстоку війну Росії проти України. Минулого тижня я відвідав Київ і моє послання чітке: НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. Ми повинні дотримуватися курсу. Ми повинні дотримуватися курсу і продовжувати надавати Україні те, що їй необхідно для перемоги", — заявив Столтенберг.

За його словами, в НАТО надали Україні 1550 одиниць броньованих машин, 213 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів. Крім того, країни НАТО навчили та оснастили понад 9 українських озброєних бригад.

"Це поставить Україну у сильну позицію, щоб продовжувати відвойовувати окуповані території", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, що ЗСУ отримали 98% обіцяної техніки, — 27 квітня також повідомляв генерал армії США і верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО Крістофер Каволі. За словами офіцера, країни Північноатлантичного Альянсу продовжуватимуть підтримувати Україну.

Також 26 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не має достатньої волі, щоб ухвалити рішення про вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Голова МЗС зазначив, що членство України в Північноатлантичному Альянсі не зможе зупинити війну, але може вплинути на запобігання майбутнім війнам у Європі.