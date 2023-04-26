98% техніки Україні вже надано: в НАТО прокоментували підтримку ЗСУ перед контрнаступом

Генерал США та головнокомандувач ОЗС НАТО заявив, що українські захисники отримають необхідну для наступу зброю вчасно. За його словами, Україні поставили вже понад 98% обіцяної техніки.

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Українські військові отримають необхідну для контрнаступу зброю вчасно. Про це заявив генерал армії США та верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО Крістофер Каволі під час слухання комітету "США. Військова постанова та виклики національній безпеці в Європі".

Генерал запевнив, що понад 98% обіцяної Україні бойової техніки вже поставлено.

"Я впевнений, що ми доставили необхідні їм засоби, і ми також продовжимо роботу, щоб підтримувати їхні операції", — сказав Каволі.

Нагадаємо, 26 квітня у Білому домі відреагували на телефонну розмову між Володимиром Зеленським та Сі Цзіньпіном. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що нині ще не відомо, чи призведе вона до "значущого мирного руху".

Також 26 квітня у ЗМІ з посиланням на високопосадовців США повідомили, що ФБР співпрацює з Україною для збору доказів воєнних злочинів Росії. Йдеться про збір цифрової інформації та її вивчення, а також проведення судово-медичних аналізів.

Раніше, 25 квітня, президент США Джо Байден повідомив у соцмережах про намір балотуватися на вибори у 2024 році. Він попросив виборців дати йому "закінчити роботу". Байден пояснив своє рішення необхідністю "відстоювати демократію та свої основні свободи".