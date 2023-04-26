Телефонна розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна: з'явилась реакція Білого дому

Представник Білого дому Джон Кірбі зазначив, що мирна угода має бути на умовах України, щоб її підтримали народ та керівництво держави. Він нагадав, що США раніше наголошували на важливості контакту між країнами.

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У США схвалюють розмову президента України Володимира Зеленського з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Однак у Білому домі заявили, що ще не відомо, чи призведе вона до "значущих" кроків у напрямку миру. Про це відомо з матеріалу CNN, опублікованого 26 квітня.

"Ми схвалюємо новини про те, що відбулася телефонна розмова між президентом Сі та президентом Зеленським. Ми вважаємо, що це добре. Ми говорили протягом досить тривалого часу, що вважаємо важливим, щоб президент Сі та офіційні особи КНР скористалися українською точкою зору на це незаконне та неспровоковане вторгнення Росії", — сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі.

Представник Білого дому пояснив, що мирна угода має бути на умовах України. Він пояснив, що "нестійку та ненадійну" угоду не підтримають українці та президент.

Також посадовець зазначив, що Білий дім не мав попередніх відомостей про дзвінок між лідерами Китаю та України. Він підкреслив, що американці "не обов’язково очікують" бути попередженими.

"Чи призведе це до якогось значущого мирного руху, плану чи пропозиції, я просто не думаю, що ми зараз це знаємо", — заявив Кірбі.

Нагадаємо, 26 квітня Володимир Зеленський зателефонував Сі Цзіньпіну. Лідери обговорили відносини між країнами та співпрацю. Лідер КНР нагадав про "мирний план" та заявив, що у ядерній війні немає переможця.

Також 26 квітня у МЗС Китаю повідомили, що країна відправляє в Україну свого представника. Раніше він був послом у РФ та отримував нагороди від Володимира Путіна.