Телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина: появилась реакция Белого дома

Представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что мирное соглашение должно быть на условиях Украины, чтобы его поддержали народ и руководство государства. Он напомнил, что США ранее отмечали важность контакта между странами.

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В США приветствуют разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Китая Си Цзиньпином. Однако в Белом доме заявили, что еще не известно, приведет ли она к "значимым" шагам в направлении мира. Об этом известно из материала CNN, опубликованного 26 апреля.

Мы приветствуем новости о том, что состоялся телефонный разговор между президентом Си и президентом Зеленским. Мы считаем, что это хорошо. Мы говорили в течение достаточно длительного времени, что считаем важным, чтобы президент Си и официальные лица КНР воспользовались украинской точкой зрения на это незаконное и неспровоцированное вторжение России", — сказал координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби.

Представитель Белого дома объяснил, что мирное соглашение должно быть на условиях Украины. Он пояснил, что "неустойчивое и ненадежное" соглашение не поддержат украинцы и президент.

Также чиновник отметил, что у Белого дома не было предварительных сведений о звонке между лидерами Китая и Украины. Он подчеркнул, что американцы "не обязательно ожидают" быть предупрежденными.

"Приведет ли это к какому-нибудь значимому мирному движению, плану или предложению, я просто не думаю, что мы сейчас это знаем", — заявил Кирби.

Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский позвонил по телефону Си Цзиньпину. Лидеры обсудили отношения между странами и сотрудничество. Лидер КНР напомнил о "мирном плане" и заявил, что в ядерной войне нет победителя.

Также 26 апреля в МИДе Китая сообщили, что страна отправляет в Украину своего представителя. Ранее он был послом в РФ и получал награды от Владимира Путина.