Китай направил в Украину бывшего посла в РФ с наградами от Путина: что о нем известно

В 2019 году спецпредставитель КНР получил государственную награду из рук президента России. Согласно открытым источникам, Ли Хуэй много лет проработал в России и Советском Союзе.

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Ли Хуэй, который в течение 10 лет был послом в России, станет представителем Китая, направленным в Украину для выяснения "возможности политического урегулирования" войны. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Китай направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для углубленного общения со всеми сторонами по вопросам политического урегулирования украинского кризиса", — написала Чуньин в своем Twitter-аккаунте.

Что известно о спецпредставителе КНР

Согласно открытым источникам, специальным представителем правительства КНР по делам Евразии является Ли Хуэй, который с августа 2009 по август 2019 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Российской Федерации.

За время работы в России китайский дипломат получил две государственные награды, одну из них — "Орден дружбы" — в 2019 году вручил лично президент Владимир Путин в мае 2019 года.

Биография Ли Хуэя гласит, что он давно работает с Россией. В дипломатической службе он начал работать в 1975 году — сотрудником Департамента СССР и Европы МИД КНР. В 1985-м году Хуэй стал работать в посольстве КНР в СССР, где прослужил вплоть до распада Советского Союза.

В 1991 году Ли Хуэй стал первым секретарем Посольства КНР в РФ. С 1992-го по 1999 год он работал в Казахстане, а в 2009 году вернулся с дипломатической службой в Россию.

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина

Напомним 26 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Китайское государственное телевидение сообщало, что китайский лидер информировал украинского коллегу, что КНР направил представителя по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам "политического урегулирования украинского кризиса".

Также напомним, 26 апреля президент Украины написал в своем Twitter, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, разговор был долгим и содержательным.