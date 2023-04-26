Китай відправив в Україну колишнього посла в РФ із нагородами від Путіна: що про нього відомо

У 2019 році спецпредставник КНР отримав державну нагороду з рук президента Росії. Згідно з відкритими джерелами, Лі Хуей багато років пропрацював у Росії та Радянському Союзі.

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Лі Хуей, який протягом 10 років був послом у Росії, стане представником Китаю, якого Китай відправив в Україну для з'ясування "можливості політичного врегулювання" війни. Про це у середу, 26 квітня, повідомила офіційна представниця МЗС Китаю Хуа Чуньїн.

"Китай відправить спеціального представника уряду КНР у євразійських справах в Україну й інші країни для поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання української кризи", — написала Чуньїн у своєму Twitter-акаунті.

Що відомо про спецпредставника КНР

Згідно з відкритими джерелами, спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії є Лі Хуей, який із серпня 2009 по серпень 2019 був Надзвичайним і Повноважним Послом КНР у Російській Федерації.

За час роботи в Росії китайський дипломат отримав дві державні нагороди, одну з них — "Орден дружби" — у 2019 році вручив особисто президент Володимир Путін у травні 2019 року.

У біографії Лі Хуея йдеться, що він давно працює з Росією. У дипломатичній службі він почав працювати в 1975 році — співробітником Департаменту СРСР та Європи МЗС КНР. У 1985-му році Хуей почав працювати в посольстві КНР в СРСР, де прослужив аж до розпаду Радянського Союзу.

У 1991 році Лі Хуей став першим секретарем Посольства КНР в РФ. З 1992-го по 1999 рік він працював у Казахстані, а в 2009 році повернувся з дипломатичною службою у Росію.

Телефонна розмова Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський та голова КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Китайське державне телебачення повідомляло, що китайський лідер інформував українського колегу, що КНР відправив представника з євразійських справ до України та інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань "політичного врегулювання української кризи".

Також нагадаємо, 26 квітня президент України написав у своєму Twitter, що провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Зеленського, розмова була довгою і змістовною.