Зеленський зателефонував Сі Цзіньпіну: з'явилися перші подробиці

За даними західних ЗМІ, розмову ініціювала українська сторона. Голова КНР заявив, що китайсько-українські відносини досягли рівня стратегічного партнерства.

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Розмову між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, що відбулася 26 квітня, ініціювала українська сторона. Про це у середу, 16 квітня, повідомляє французьке агентство AFP.

Що сказав Сі Цзіньпін Зеленському

Як повідомляє 26 квітня державне телебачення Китаю (CCTV), розмова лідерів двох країн відбулася за попередньою домовленістю. Сторони обмінялися думками щодо китайсько-українських відносин та війни в Україні, яку в китайських ЗМІ називають кризою.

Повідомляється, що голова КНР Сі Цзіньпін у розмові із Зеленським зазначив, що китайсько-українські відносини пройшли через 31 рік розвитку та досягли рівня стратегічного партнерства.

"Я високо оцінив неодноразові висловлювання президента Зеленського про те, яке значення він надає розвитку китайсько-українських відносин та співпраці з Китаєм, і подякував українській стороні за велику допомогу в евакуації китайських громадян минулого року. Взаємна повага суверенітету та територіальної цілісності є політичною цілісністю -українських відносин", — наводить CCTV слова китайського лідера.

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Сі також зазначив, що обидві сторони "мають дивитися в майбутнє, дотримуватися довгострокової перспективи та плану розвитку відносин між двома країнами".

"Незалежно від того, як змінюється міжнародна обстановка, Китай готовий працювати з українською стороною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами", — заявив Сі Цзіньпін.

Голова КНР наголосив, що Китай завжди був на боці світу, і його основна позиція полягає у заклику до миру та просування переговорів, а також нагадав про "мирний план Китаю"

"Діалог і переговори — єдиний прийнятний вихід. У ядерній війні немає переможця. При вирішенні ядерної проблеми всі зацікавлені сторони повинні зберігати спокій і стриманість, реально дивитися на майбутнє і долю себе і всього людства, а також спільно працювати над подоланням кризи", — заявив Сі Цзіньпін.

За словами китайського лідера, Пекін наполягатиме на просуванні переговорів Фото: Getty Images

За словами китайського лідера, Пекін наполягатиме на просуванні переговорів, а також докладе власних зусиль для припинення війни та перемир'я та якнайшвидшого відновлення миру в Україні.

Також було сказано, що Китай направить свого спеціального представника з євразійських справ до України та інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання української кризи.

Крім того, наголошується, що Китай уже надав Україні кілька партій гуманітарної допомоги і готовий продовжувати надавати допомогу у межах своїх можливостей.

Що сказав Зеленський Сі Цзіньпіну

Як повідомляє CCTV, президент України Володимир Зеленський привітав голову КНР Сі Цзіньпіна з переобранням, високо оцінив видатні досягнення Китаю та висловив упевненість, що під його керівництвом Китай успішно вирішуватиме різні завдання та продовжуватиме рухатися вперед.

За твердженням китайських репортерів, Зеленський заявив, що українська сторона дотримується політики "одного Китаю" (тобто, невизнання Китайської Демократичної Республіки на острові Тайвань).

Президент України висловив сподівання на можливість розвивати всебічну співпрацю з Китаєм та спільно працювати над підтриманням миру та стабільності у всьому світі.

"Зеленський виклав свою точку зору на поточну кризу в Україні, подякував Китай за гуманітарну допомогу, яку він надав Україні, та привітав важливу роль Китаю у відновленні миру та вирішенні кризи дипломатичними засобами", — повідомляє CCTV.

Нагадаємо, 26 квітня президент України написав у своєму Twitter, що провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. За словами Зеленського, розмова була довгою і змістовною.

Раніше, 18 квітня, ЗМІ писали, що війна в Україні може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна, тому телефонний дзвінок між лідером Китаю і президентом України Володимиром Зеленським на той момент все ще не відбувся.