Цзіньпін зближується з Путіним: причини, чому лідер КНР ще не подзвонив Зеленському, — ЗМІ

За інформацією журналістів, лідер Китаю продовжує зближення з Путіним, і не поспішає приймати участь у мирних переговорах, щоб уникнути відповідальності за можливу невдачу.

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Війна в Україні певним чином може влаштовувати голову КНР Сі Цзіньпіна, саме тому телефонний дзвінок між лідером Китаю та президентом України Володимиром Зеленським все ще не відбувся. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією видання, Китай може використовувати війну у своїх потребах, при цьому така політика має місце навіть без підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Певні політичні ігри керівництва КНР, навіть без прямої підтримки РФ у війні, вже змогли забити "клин" між представниками активних прихильників України з країн "Великої сімки" та країнами Південної Африки, а також між країнами Африки, Азії та Латинської Америки, що зайняли двозначну позицію. .

Чому Цзіньпін ще не поговорив із Зеленським

Видання зазначає, що причина не полягає у відсутності інтересу Пекіна до Києва. Дуже схоже, що лідер КНР продовжує зближуватись з Путіним, оскільки міністр оборони Китаю вже "заходив так далеко", що похвалив президента Росії за "сприяння миру у всьому світі".

При цьому Сі прагне зобразити себе державним діячем, а Китай альтернативним центром сили США.

Bloomberg зазначає, що Цзіньпін, можливо, отримує перевагу від поширення свого "Мирного плану", а не від його потенційної реалізації. Таким чином, Пекін показує, що хоче брати участь у переговорах, щоб зупинити війну, проте вступ Китаю в ці переговори може бути ризикованим у разі невдачі.

Китай продовжує зміцнювати свої міжнародні позиції. Нещодавно Цзіньпін приймав у себе групу високопосадовців, у тому числі президента Франції Емманюеля Макрона, а також лідерів з Африки та Латинської Америки. Він допоміг зблизити Саудівську Аравію та Іран.

Проте Макрону не вдалося заручитись підтримкою Китаю у спільній роботі над потенційною основою для переговорів між Росією та Україною. Цзіньпін при цьому намагався схилити Макрона до зменшення впливу США на Європу.

Видання зазначає, що телефонний дзвінок ще може відбутися, проте таке завзяте мовчання Цзіньпіна змушує задуматися про те, що лідер Китаю не такий вже й зацікавлений у цьому.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що відразу після переговорів лідера Китаю з президентом Франції, з'явилась інформація, що лідер КНР готовий до телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

У той же день китайський лідер висловив сподівання на політичне вирішення ситуації в Україні, щоб не допустити ескалації кризи.