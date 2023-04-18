Цзиньпин сближается с Путиным: причины, почему лидер КНР еще не позвонил Зеленскому, — СМИ

По информации журналистов, лидер Китая продолжает сближение с Путиным, и не вступает в мирные переговоры, чтобы избежать ответственности за возможную неудачу.

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Война в Украине в определенном смысле может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина, именно поэтому телефонный звонок между лидером Китая и президентом Украины Владимиром Зеленским все еще не состоялся. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации издания, Китай может использовать войну в своих нуждах, при этом такая политика имеет место быть даже без прямой поддержки президента РФ Владимира Путина.

Определенные политические ингры руководства КНР, даже без прямой поддержки РФ в войне уже смогли вбить "клин" между представителями активными сторонниками Украины из стран "Большой семерки" и странами Южной Африки, а также между странами Африки и Азии и Латинской Америки, которые заняли двусмысленную позицию.

Почему Цзиньпин еще не поговорил с Зеленским

Издание отмечает, что причина не заключается в отсутствии интереса Пекина к Киеву. Очень похоже, что лидер КНР продолжает сближаться с Путиным, поскольку министр обороны Китая уже "заходил так далеко", что хвалил президента России за "содействие миру во всем мире".

При этом Си стремится изобразить себя государственным деятелем, а Китай — альтернативным центром силы США.

Bloomberg отмечает, что Цзиньпин, возможно, получает преимущество от распространения своего "Мирного плана", а не от его потенциальной реализации. Таким образом Пекин показывает, что хочет участвовать в переговорах для остановки войны, однако вступление Китая в эти переговоры может быть рискованнным в случае неудачи.

Китай продолжает укреплять свои международные позиции. Недавно Цзиньпин принимал у себя группу высокопоставленных европейских чиновников, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, а также лидеров из Африки и Латинской Америки. Он помог сблизить Саудовскую Аравию и Иран.

Однако Макрону не удалось заручиться поддержкой Китая в совместной работе над потенциальной основой для переговоров между Россией и Украиной. Цзиньпин при этом пытался склонить Макрона к уменьшению влияния США на Европу.

Издание отмечает, что телефонный звонок еще может состояться, однако такое упорное молчание Цзиньпина заставляет задуматься о том, что лидер Китая не так уж и заинтересован в нем.

Напомним, 6 апреля стало известно, что сразу же после переговоров лидера Китая с президентом Франции, появилась информация, что лидер КНР готов к переговорам по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В тот же день китайский лидер выразил надежду на политическое решение ситуации в Украине, чтобы не допустить эскалации кризиса.