"Китай наступает": Си Цзиньпин склонял Макрона к выходу из орбиты США, — Reuters

По словам западных экспертов, тонкое дипломатическое наступление Китая базируется исключительно на противостоянии со Штатами. Вашингтон сомневается в сближении Парижа с Пекином.

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Глава Китая Си Цзиньпин необычайно щедро встретил французского коллегу Эммануэля Макрона, это говорит о привлечении ключевых союзников в Европейском Союзе для противодействия США. Об этом пишет агентство Reuters 7 апреля со ссылкой на дипломатов и западных аналитиков.

Президенты посетили южный Китай, где Макрон должен был выпить чай с Си в бывшей резиденции его отца в городе Гуанчжоу, столице экономического и производственного центра провинции Гуандун.

Столь тесное общение Си Цзиньпина с лидерами других государств — редкость. Дипломаты уверены, что это подчеркивает важность для Пекина отношений с ключевым членом ЕС.

"В основе наступательных действий Китая во внешней политике лежат отношения с США. Они будут пытаться работать с любой страной, особенно со средними или крупными, например, Францией, для противостояния Штатам", — сказал профессор китаеведения и внешней политики Денверского университета Чжао Суйшэн.

Аналитик Rhodium Group Ной Баркин считает, что главная цель Китая — не допустить более тесного сближения Европы с США.

"В этом смысле Макрон, пожалуй, самый важный партнер Пекина в Европе", — подчеркнул он.

Макрон отправился в Китай с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая выглядела в Пекине "иногда несчастной" и сдержанно приветствовала всех в аэропорту. Ее непригласили на некоторые государственные мероприятия с Си и Макроном.

Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен, часто ездивший в Китай, сказал Reuters, что обаяние Си подействовало на Макрона.

"Разве дипломатия в тот или иной момент не является лестью?" В человеческих отношениях всегда есть немного этого. Каждая сторона играет с этим", — прокомментировал он.

Сближение Китая и Франции — Вашингтон занял выжидательную позицию

В Вашингтоне к дипломатическому взаимодействию Китая с Францией относятся скептически. Некоторые высокопоставленные чиновники уверены в выжидательной позиции в отношении европейских обязательств с Пекином по Украине.

Китай в 2023 году, по данным Reuters, увеличил дипломатические расходы на 12,2%. За последние несколько недель Пекин посетили лидеры и топ-чиновники из Сингапура, Малайзии, Испании и Японии.

В марте Китай помог добиться разрядки напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, представив себя в роли ближневосточного миротворца, движимым желанием сформировать многополярный мир.

Взаимодействие Китая и ЕС продолжится в ближайшие недели — глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел Германии готовятся прибыть в Пекин.

"Китай и Европа все еще могут быть партнерами, а не системными соперниками или конкурентами", — сказал директор Центра европейских исследований Университета Жэньминь в Пекине Ван Ивэй.

По версии издания Axios, главной темой встречи Си и Макрона была полномасштабная война России с Украиной.

А 6 апреля Reuters писало о готовности лидера Китая поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.