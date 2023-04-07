"Китай наступає": Сі Цзіньпін схиляв Макрона до виходу з орбіти США, — Reuters

За словами західних експертів, тонкий дипломатичний наступ Китаю базується виключно на протистоянні зі Штатами. Вашингтон сумнівається у зближенні Парижа з Пекіном.

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Голова Китаю Сі Цзіньпін надзвичайно щедро зустрів французького колегу Еммануеля Макрона, що говорить про залучення ключових союзників у Європейському Союзі для протидії США. Про це пише агентство Reuters 7 квітня з посиланням на дипломатів та західних аналітиків.

Президенти відвідали південний Китай, де Макрон мав випити чай із Сі у колишній резиденції його батька у місті Гуанчжоу, столиці економічного та виробничого центру провінції Гуандун.

Таке тісне спілкування Сі Цзіньпіна з лідерами інших держав — рідкість. Дипломати впевнені, що це наголошує на важливості для Пекіна відносин із ключовим членом ЄС.

"В основі наступальних дій Китаю у зовнішній політиці лежать відносини зі США. Вони намагатимуться працювати з будь-якою країною, особливо із середніми або великими, наприклад, Францією, для протистояння Штатам", — сказав професор китаєзнавства та зовнішньої політики Денверського університету Чжао Суйшен.

Аналітик Rhodium Group Ной Баркін вважає, що головна мета Китаю — не допустити тіснішого зближення Європи зі США.

"У цьому сенсі Макрон, мабуть, найважливіший партнер Пекіна в Європі", — наголосив він.

Макрон вирушив до Китаю з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка виглядала в Пекіні "іноді нещасною" і стримано вітала всіх в аеропорту. Її не запросили на деякі державні заходи із Сі та Макроном.

Колишній прем'єр-міністр Франції Жан-П'єр Раффарен, який часто їздив до Китаю, сказав Reuters, що чарівність Сі подіяла на Макрона.

"Хіба дипломатія в той чи інший момент не є лестощами?" У людських відносинах завжди є небагато цього. Кожна сторона грає із цим", — прокоментував він.

Зближення Китаю та Франції — Вашингтон зайняв вичікувальну позицію

У Вашингтоні до дипломатичної взаємодії Китаю з Францією ставляться скептично. Деякі високопосадовці впевнені у вичікувальній позиції щодо європейських зобов'язань з Пекіном щодо України.

Китай у 2023 році, за даними Reuters, збільшив дипломатичні витрати на 12,2%. За останні кілька тижнів Пекін відвідали лідери та топчиновники із Сінгапуру, Малайзії, Іспанії та Японії.

У березні Китай допоміг досягти розрядки напруженості між Саудівською Аравією та Іраном, представивши себе у ролі близькосхідного миротворця, рухомим бажанням сформувати багатополярний світ.

Взаємодія Китаю та ЄС триватиме найближчими тижнями – голова європейської дипломатії Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Німеччини готуються прибути до Пекіна.

"Китай і Європа все ще можуть бути партнерами, а не системними суперниками чи конкурентами", — сказав директор Центру європейських досліджень Університету Женьмінь у Пекіні Ван Івей.

За версією видання Axios, головною темою зустрічі Сі та Макрона була повномасштабна війна Росії з Україною.

А 6 квітня Reuters писало про готовність лідера Китаю поговорити телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.