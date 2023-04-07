Макрон просив Сі Цзіньпіна не йти ва-банк із Путіним, — Axios

Французький лідер, за словами журналістів, розраховує, що голова КНР допоможе "привести Росію до тями" і не постачатиме у Кремль зброю, яка може бути використана у війні проти України.

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Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Франції Емманюелем Макроном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбулася на контрастах "добрий поліцейський, поганий поліцейський". Про це із посиланням на французького чиновника повідомляє видання Axios.

За інформацією журналістів, головною темою порядку денного на зустрічі була війна в Україні. Європейські лідери закликали Цзіньпіна провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і акцентували увагу на "наслідках", що чекатимуть на Пекін, якщо Сі почне постачати зброю до РФ.

"Макрон і Урсула фон дер Ляєн зустрілися з Сі в Пекіні у форматі розмови, яку видяння ВВС охрестило як "добрий поліцейський, поганий поліцейський". Більш агресивна фон дер Ляєн, щойно прибувши, виступила з великою промовою про "зменшення ризиків" у відносинах Європи з Китаєм. Макрон же привіз з собою 53 бізнес-лідери, які прагнуть до угоди, у свій триденний візит", — пише видання.

Журналісти зазначили, що для Макрона висловлювання підтримки Китаю стати посередником у переговорах між Росією та Україною має стратегічний сенс. Раніше Макрон проводив телефонні розмови з лідером Кремля, зараз він намагається робити ставку на поведінку Пекіна, виключаючи спробу ізоляції.

"Ми, європейці, помилилися б, дозволивши Росії бути єдиною європейською нацією, що спілкується з Китаєм", — сказав Макрон після прибуття до КНР.

Президент Франції 6 квітня звертався до президента Китаю з проханням "привести Росію до тями", або хоча б не посилати країні-агресору зброю для війни проти України.

У зв'язку з тим, що Білий дім і західні аналітики відкинули "мирний план" Пекіна, який, на їхню думку, забезпечує "дипломатичне прикриття" для країни-агресора, Макрон зайняв помірнішу позицію і підкреслив, що пропозиції Сі, хоч і недосконалі, але показують "бажання відігравати відповідальну роль і намагатися побудувати шлях до миру".

Фон дер Ляєн на зустрічі висловила стурбованість з приводу передбачуваної крадіжки китайської інтелектуальної власності, зростаючого торгівельного дисбалансу блоку з Китаєм і надмірної залежності від Китаю щодо певних товарів.

Вона попередила про експорт певних мікротехнологій до Китаю, що є основним пріоритетом для США.

На думку багатьох китайських чиновників фон дер Ляєн висловила позицію надто близьку до Вашингтона. Після виступу президентки Єврокомісії пані посол Китаю повідомила, що європейські лідери повинні спочатку "визначити, у чому полягають їхні інтереси, а потім чинити опір небажаному тиску з боку США".

На думку видання, саме тому Макрону надали в Китаї тепліший прийом і дали можливість провести більше зустрічей із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що спроба президента Франції викликати лідера Китаю на відверту розмову про війну в Україні зазнала невдачі. Цзіньпін не виявив жодних ознак зміни своєї позиції.

Також за інформацією журналістів, стало відомо, що голова Пекіна готовий поговорити по телефону з президентом України Володимиром Зеленським.