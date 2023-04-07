Макрон просил Си Цзиньпина не идти ва-банк с Путиным, — Axios

Французский лидер, по словам журналистов, рассчитывает, что председатель КНР поможет "привести Россию в чувство" и не будет снабжать Кремль оружием , которое может быть использовано в войне против Украины.

Related video

Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошла на контрастах "хороший полицейский, плохой полицейский". Об этом со ссылкой на французского чиновника сообщает издание Axios.

По информации журналистов, главной темой повестки на встрече была война в Украине. Европейские лидеры призывали Цзиньпина провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и акцентировали внимание на "последствия", которые будут ожидать Пекин, если Си начнет поставлять оружие в РФ.

"Макрон и Урсула фон дер Ляйен встретились с Си в Пекине в формате разговора, которое ВВС окрестил "хороший полицейский, плохой полицейский". Более агрессивная фон дер Ляйен, едва прибыв, выступила с большой речью об "уменьшении рисков" в отношениях Европы с Китаем. Макрон же привез с собой 53 бизнес-лидера, стремящихся к соглашению, в свой трехдневный визит", — пишет издание.

Журналисты отметили, что для Макрона выражение поддержки Китая стать посредником в переговорах между Россией и Украиной имеет стратегический смысл. Ранее Макрон проводил телефонные разговоры с лидером Кремля, сейчас же он пытается делать ставку на поведение Пекина, исключая попытку изоляции.

"Мы, европейцы, ошиблись бы, позволив России быть единственной европейской нацией, которая общается с Китаем", – сказал Макрон по прибытию в КНР.

Президент Франции 6 апреля обращался к президенту Китая с просьбой "привести Россию в сознание" или хотя бы не посылать стране-агрессору оружие для войны против Украины.

В связи с тем, что Белый дом и западные аналитики отвергли "мирный план" Пекина, который по их мнению обеспечивает "дипломатическое прикрытие" для страны-агрессии, Макрон занял более умеренную позицию и выделил, что предложения Си, хоть и несовершенны, но показывают "желание играть ответственную роль и пытаться выстроить путь к миру".

Фон дер Ляйен на встрече выразила обеспокоенность по поводу предполагаемой кражи китайской интеллектуальной собственности, растущего торгового дисбаланса блока с Китаем и чрезмерной зависимости от Китая в отношении определенных товаров.

Она предупредила про экспорт определенных микротехнологий в Китай, что является главным приоритетом для США.

По мнению многих китайских чиновников фон дер Ляйен выразила позицию слишком близкую к Вашингтону. После выступления президента Еврокомиссии посол Китая сообщила, что европейские лидеры должны сначала "определить, в чем заключаются их интересы, а затем сопротивляться нежелательному давлению со стороны США".

По мнению издания, именно поэтому Макрону оказали в Китае более теплый прием и дали возможность провести больше встреч с Си Цзиньпином.

Напомним, 6 апреля стало известно, что попытка президента Франции вызвать лидера Китая на откровенный разговор о войне в Украине потерпела неудачу. Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции.

Также по информации журналистов, стало известно, что глава Пекина готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.