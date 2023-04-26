Зеленский созвонился с Си Цзиньпином: появились первые подробности

По данным западных СМИ, разговор инициировала украинская сторона. Председатель КНР заявил, что китайско-украинские отношения достигли уровня стратегического партнерства.

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Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Китая Си Цзиньпином, который состоялся 26 апреля, инициировала украинская сторона. Об этом в среду, 16 апреля, сообщает французское агентство AFP.

Что сказал Си Цзиньпин Зеленскому

Как сообщает 26 апреля государственное телевидение Китая (CCTV), разговор лидеров двух стран произошел по предварительной договоренности. Стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и войне в Украине, которую в китайских СМИ называют кризисом.

Сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским отметил, что китайско-украинские отношения прошли через 31 год развития и достигли уровня стратегического партнерства.

"Я высоко оценил неоднократные высказывания президента Зеленского о том, какое значение он придает развитию китайско-украинских отношений и сотрудничеству с Китаем, и поблагодарил украинскую сторону за большую помощь в эвакуации китайских граждан в прошлом году. Взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является политической основой китайско-украинских отношений", — приводит CCTV слова китайского лидера.

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Без лишних иллюзий. О чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский

Си также отметил, что обе стороны "должны смотреть в будущее, придерживаться долгосрочной перспективы и плана развития отношений между двумя странами".

"Независимо от того, как меняется международная обстановка, Китай готов работать с украинской стороной для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", — заявил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай всегда был на стороне мира, и его основная позиция заключается в призыве к миру и продвижению переговоров, а также напомнил, о "мирном плане Китая"

"Диалог и переговоры — единственный приемлемый выход. В ядерной войне нет победителя. При решении ядерной проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность, реально смотреть на будущее и судьбу себя и всего человечества, а также совместно работать над преодолением кризиса", — заявил Си Цзиньпин.

По словам китайского лидера, Пекин будет настаивать на продвижении переговоров Фото: Getty Images

По словам китайского лидера, Пекин будет настаивать на продвижении переговоров, а также приложит собственные усилия для прекращения войны и перемирия и скорейшего восстановления мира в Украине

Также было сказано, что Китай направит своего специального представителя по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленного общения со всеми сторонами по вопросам "политического урегулирования украинского кризиса".

Кроме того, отмечается, что Китай уже предоставил Украине несколько партий гуманитарной помощи и готов продолжать оказывать помощь в рамках своих возможностей.

Что сказал Зеленский Си Цзиньпину

Как сообщает CCTV, президент Украины Владимир Зеленский поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием, высоко оценил выдающиеся достижения Китая и выразил уверенность, что под его руководством Китай будет успешно решать различные задачи и продолжать двигаться вперед.

Примечательно, что по утверждению китайских репортеров, Зеленский заявил, что украинская сторона придерживается политики "одного Китая" (то есть, непризнания Китайской Демократической Республики на острове Тайвань).

Президент Украины выразил надежду на возможность развивать всестороннее сотрудничество с Китаем и совместно работать над поддержанием мира и стабильности во всем мире.

"Зеленский изложил свою точку зрения на текущий кризис в Украине, поблагодарил Китай за гуманитарную помощь, которую он предоставил Украине, и приветствовал важную роль Китая в восстановлении мира и разрешении кризиса дипломатическими средствами", — сообщает CCTV.

Напомним, 26 апреля президент Украины написал в своем Twitter, что провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Зеленского, разговор был долгим и содержательным.

Ранее, 18 апреля, СМИ писали, что война в Украине может устраивать председателя КНР Си Цзиньпина, именно поэтому телефонный звонок между лидером Китая и президентом Украины Владимиром Зеленским на тот момент все еще не состоялся.