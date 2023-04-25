Джо Байден офіційно висунув кандидатуру на пост президента США (відео)

В опублікованому нинішнім головою Білого дому ролику показано, наскільки важливо продовжити будувати демократичне майбутнє для всього світу. Виборців закликали дати Байдену шанс закінчити розпочату роботу.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно заявив, що має намір брати участь у виборах на пост голови держави у 2024 році. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter 25 квітня.

У такий спосіб Джо Байден хоче переобратися на другий термін і просить у своїх виборців дати йому ще трохи часу, щоб "закінчити роботу", яку він почав у 2021 році, коли обійняв посаду голови держави.

"У кожного покоління бувають моменти, коли їм доводиться відстоювати демократію. Щоб відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наше. Ось чому я балотуюся на переобрання на пост президента Сполучених Штатів. Приєднуйтесь до нас. Давай закінчимо роботу", — йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано трихвилинний ролик, у якому він розповів, як важливо у сучасному світі будувати демократичне майбутнє і чому виборці повинні будуть проголосувати за нього наступного року.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року

Нагадаємо, що наступні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року і вони стануть своєрідними ювілейними — 60-ми, на яких громадяни США оберуть собі 47-го голову держави.

Серед потенційних конкурентів Джо Байдена – колишній президент США Дональд Трамп. У листопаді минулого року він також офіційно оголосив про те, що має намір балотуватися на пост голови держави.

Нагадаємо, 21 квітня Джо Байден обговорив із президентом Єврокомісії підтримку України. Політики підтвердили готовність США та ЄС забезпечити Україні необхідну допомогу і економічно, і щодо безпеки. Крім того, було зазначено, що Росія має бути притягнута до відповідальності.

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