"Тісна співпраця": Байден обговорив із президентом Єврокомісії підтримку України

Політики підтвердили готовність США та ЄС забезпечити Україні необхідну допомогу і економічно, і щодо безпеки. Крім того, було зазначено, що Росія має бути притягнута до відповідальності.

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Президент США Джо Байден провів розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо подальшої підтримки України. Про це повідомляє Білий дім сьогодні, 21 квітня.

Політики підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу у сфері безпеки. Крім того, було зазначено, що тиск на РФ слід збільшувати.

"Також лідери вирішили продовжувати тісне співробітництво, щоб покласти на Кремль витрати за російську агресію", — додали у Білому домі.

20 квітня повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше з повномасштабного вторгнення РФ прибув до України. Його помітили на Михайлівській площі у центрі Києва. За даними ЗМІ, мета візиту генсека – продемонструвати підтримку Україні перед контрнаступом ЗСУ.

17 квітня керівник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген заявив, що цивілізовані держави докладають недостатньо зусиль для підтримки України у протистоянні агресії Росії.

7 квітня з'явилася інформація, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн може претендувати на крісло генерального секретаря НАТО у разі, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.