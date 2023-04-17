Голова Мюнхенської конференції назвав недостатнім рівень підтримки України з боку Заходу

Поступова та нерішуча військова підтримка Києва, як вважає Крістоф Гойсген, здатна спровокувати негативну ситуацію на полі бою.

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Цивілізовані держави докладають недостатньо зусиль для підтримки України у протистоянні агресії Росії. Про це 17 квітня повідомив у статті для Tagesspiegel керівник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген.

Він попередив, що наслідки недостатньої підтримки України будуть катастрофічними. На його думку, дії союзників України наразі не відповідають словам. Поступова та нерішуча військова підтримка здатна спровокувати негативну ситуацію, і це потрібно змінити.

"Це призведе лише до патової ситуації на полі бою", – застеріг Гойсген.

Він зазначив, що російський диктатор залишається рішучим, а також сподівається здобути перемогу у війні на виснаження. Захід повинен зробити все, щоб знову зламати плани очільника Кремля.

У матеріалі, який було опубліковано спільно з чотирма іншими колишніми радниками з питань політики безпеки зі США, Франції, Великої Британії та Італії, йдеться про те, що очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, коли розпочав масштабне вторгнення на територію України минулого року. Він не взяв до уваги певні фактори.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні", – сказано у дописі.

У статі також зазначено, що українцям потрібно постачати більше озброєння, щоб відбити агресію російських військ. Рівень постачання техніки та боєприпасів українським військам фахівці назвали недостатнім.

"Свобода повинна бути захищена", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Анналена Бербок, керівниця закордонних справ Німеччини, 17 квітня заявила, що Путін не досягне своєї мети через втому від війни. Вона нагадала, що G7 (країни "Великої сімки") минулого року розробили низку рішучих заходів для протистояння російській агресії та надали суттєву українському народу для протистояння російській агресії. Дії російського диктатора, який намагається розколоти єдність союзників України, вона назвала неефективними та марними.