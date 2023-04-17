Глава Мюнхенской конференции назвал недостаточным уровень поддержки Украины со стороны Запада

Постепенная и нерешительная военная поддержка Киева, по мнению Кристофа Гойсгена, способна спровоцировать негативную ситуацию на поле боя.

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Цивилизованные государства прилагают недостаточно усилий для поддержки Украины в противостоянии агрессии России. Об этом 17 апреля сообщил в статье для Tagesspiegel руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген.

Он предупредил, что последствия недостаточной поддержки Украины будут катастрофическими. По его мнению, действия союзников Украины пока не отвечают словам. Постепенная и нерешительная военная поддержка способна спровоцировать негативную ситуацию, и это необходимо изменить.

"Это приведет только к патовой ситуации на поле боя", – предостерег Гойсген.

Он отметил, что российский диктатор остается решительным, а также надеется одержать победу в войне на истощение. Мероприятие должно сделать все, чтобы снова сломать планы главы Кремля.

В материале, опубликованном совместно с четырьмя другими бывшими советниками по вопросам политики безопасности из США, Франции, Великобритании и Италии, говорится, что глава Кремля Владимир Путин просчитался, когда начал масштабное вторжение на территорию Украины в прошлом году. Он не принял во внимание некоторые факторы.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине", – говорится в сообщении.

В статье также отмечено, что украинцам нужно поставлять большее вооружение, чтобы отразить агрессию российских войск. Уровень снабжения техники и боеприпасов украинским войскам специалисты назвали недостаточным.

"Свобода должна быть защищена", – говорится в материале.

Напомним, Анналена Бербок, управляющая иностранными делами Германии, 17 апреля заявила, что Путин не достигнет своей цели из-за усталости от войны. Она напомнила, что G7 (страны "Большой семерки") в прошлом году разработали ряд решительных мер по противостоянию российской агрессии и предоставили существенную украинскому народу для противостояния российской агрессии. Действия российского диктатора, пытающегося расколоть единство союзников Украины, она назвала неэффективными и бесполезными.