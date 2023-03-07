Урсула фон дер Ляєн почала готуватися до боротьби за пост генсека НАТО, — La Republica

За інформацією журналістів, європейські лідери не в захваті від такої ініціативи. США, зі свого боку, зацікавлені у просуванні голови Єврокомісії до крісла генсека Альянсу.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на крісло генерального секретаря НАТО у разі, якщо її не переоберуть до Єврокомісії. Про це повідомляє італійська газета La Republica.

За інформацією журналістів, європейська політикиня почала готуватися до боротьби за нову посаду кілька тижнів тому. 7 березня Урсула фон дер Ляєн вирушила з візитом до США та Канади. У виданні зазначають, що її подорож можна розглядати в "іншому світлі".

Водночас, європейські лідери не в захваті від такої новини. США, зі свого боку, зацікавлені у просуванні голови Єврокомісії до крісла генсека НАТО.

У La Republica також пишуть, що на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени Альянсу намагатимуться продовжити на рік повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні. Це дозволить дотягнути до літа 2024 року, коли фон дер Ляєн фактично завершить свій європейський мандат.

"Для американців це було б ідеальним рішенням. Тому що потенційні альтернативні кандидати не зовсім переконливі. Коротше кажучи, фон дер Ляєн стає картою, яку потрібно розіграти конкретно", — сказано у матеріалі видання.

Зазначимо, що Урсула фон дер Ляєн обіймала посаду міністра оборони Німеччини з 2013 по 2019 роки, після чого очолила Єврокомісію.

Вона активно виступає на підтримку України. 2 лютого політикиня пообіцяла нашій країні членство в ЄС. Під час виступу вона наголосила, що день, коли Україна стала кандидатом, став новим початком і для України, і для Євросоюзу.

18 січня глава Єврокомісії закликала західні країни збільшити військову підтримку України. За її словами, союзники України мають передати їй "будь-яке військове обладнання", з яким українські військовослужбовці "можуть впоратися, включаючи передові системи".