Результат боротьби з корупцією: Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Україні членство в ЄС (відео)

Водночас Європарламент закликав європейських лідерів працювати над початком переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Було прийнято відповідну резолюцію, за яку проголосували 489 депутатів парламенту.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого візиту до Києва 2 лютого заявила, що Україна стане членом Європейського Союзу. Під час виступу вона наголосила, що день, коли Україна стала кандидатом, став новим початком і для України, і для Євросоюзу. Відео спільного виступу було опубліковано на Telegram-каналі президента України Володимира Зеленського.

Урсула фон дер Ляєн відзначила стійкість українського лідера і загалом народу нашої країни під час війни у справі об'єднання з Європою. Також політикиня звернула увагу на прогрес у реалізації умов вступу до ЄС, зокрема у боротьбі з корупцією.

"Ваші антикорупційні органи ефективно працюють, визначають та розслідують корупційні справи. Я бачу, що політична реакція на це дуже гостра, і вона приносить свої плоди", — заявила президентка Єврокомісії.

Європейська політикиня переконана, що в ЄС сприятимуть тому, щоб український прапор буде піднятий на тому місці, де йому належить — перед будівлею Берламонт у Брюсселі.

Коментарі Зеленського

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Євросоюз не є більше окремими суб'єктами європейського життя, оскільки фактично українські інститути тісно взаємодіють із ЄС.

"Вже не уявити об'єднану Європу без України. І наші інститути вже де-факто взаємодіють так, як це має бути між ЄС та державою — членом ЄС. Тепер ми це все маємо підтвердити на політичному та юридичному рівнях", — написав Зеленський, додавши при цьому, що ключовим кроком на вступ до ЄС буде відкриття переговорів про членство.

Резолюція Європарламенту

Сьогодні, 2 лютого, Європейський парламент ухвалив у Брюсселі резолюцію щодо перспективи членства України в Європейському союзі, яка буде піднята на майбутньому саміті ЄС-Україна 3 лютого. За резолюцію подано 489 голосів, проти неї 36, утрималися 49 депутатів.

"Щодо перспективи членства України в ЄС, текст вимагає, щоб ЄС працював над початком переговорів про вступ і підтримував дорожню карту з викладенням наступних кроків для забезпечення приєднання України до єдиного ринку ЄС", — повідомляє пресслужба Європарламенту.

Більшість депутатів погодилися з тим, щоб ЄС збільшив та прискорив свою військову допомогу Україні, зокрема у наданні зброї, а також надав необхідну політичну, економічну, інфраструктурну, фінансову та гуманітарну підтримку.

Крім того, Європарламент закликав учасників майбутнього саміту приділити першочергову увагу комплексному пакету заходів щодо відновлення України. На думку депутатів, цей пакет має бути спрямований на надання допомоги, реконструкцію та відновлення у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі після закінчення війни.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 2 лютого заявила, що енергетичні санкції, які були введені ЄС проти Росії за її військову агресію, обходяться Москві у 160 млн євро на день і цей тиск лише посилюватиметься введенням нових заходів.