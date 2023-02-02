Результат борьбы с коррупцией: Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине членство в ЕС (видео)

Вместе с тем Европарламент призвал европейских лидеров работать над началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Была принята соответсвующая резолюция, за которую проголосовали 489 депутатов парламента.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 2 февраля заявила, что Украина станет членом Европейского союза. В ходе выступления она подчеркнула, что день когда Украина стала кандидатом — стал новым началом и для Украины и для Евросоюза. Видео совместного выступления опубликовано на Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Урсула фон дер Ляйен отметила стойкость украинского лидера и в целом народа нашей страны во время войны в деле объединения с Европой. Также политик обратила внимание на прогресс в реализации условий вступления в ЕС, в частности в борьбе с коррупцией.

"Ваши антикоррупционные органы эффективно работают, определяют и расследуют коррупционные дела. Я вижу что политическая реакция на это очень острая, и она приносит свои плоды", — заявила президент Еврокомиссии.

Европейский политик убеждена, что в ЕС будут способствовать тому, чтобы украинский флаг будет поднят на том месте где ему положено быть — перед зданием Берламонт в Брюсселе.

Комментарии Зеленского

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Евросоюз не являются больше отдельными субъектами европейской жизни, поскольку фактически украинские институты тесно взаимодействуют с ЕС.

"Уже не представить объединенной Европы без Украины. И наши институты уже де-факто взаимодействуют так, как это должно быть между ЕС и государством — членом ЕС. Теперь мы это все должны подтвердить на политическом и юридическом уровнях", — написал Зеленский, добавив при этом, что ключевым шагом на вступление в ЕС будет открытие переговоров о членстве.

Резолюция Европарламента

Сегодня, 2 февраля, Европейский парламент принял в Брюсселе резолюцию по вопросу перспективы членства Украины в Европейском союзе, который будет поднят на предстоящем саммите ЕС-Украина 3 февраля. За резолюцию подано 489 голосов, против нее — 36, воздержались 49 депутатов.

"Касаясь перспективы членства Украины в ЕС, текст требует, чтобы ЕС работал над началом переговоров о вступлении и поддерживал дорожную карту с изложением следующих шагов для обеспечения присоединения Украины к единому рынку ЕС", — сообщает пресс-служба Европарламента.

Большинство депутатов согласились с тем, чтобы ЕС увеличил и ускорил свою военную помощь Украине, в частности в предоставлении оружия, а также оказал необходимую политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Кроме того Европарламент призвал участников предстоящего саммита уделить первоочередное внимание комплексному пакету мер по восстановлению Украины. По мнению депутатов, этот пакет должен быть направлен на оказание помощи, реконструкцию и восстановление в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе после окончания войны.

Напомним президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 2 февраля заявила, что энергетические санкции, которые были введены ЕС против России за ее военную агрессию, обходятся Москве в 160 млн евро в день и это давление будет только усиливаться введением новых мер.