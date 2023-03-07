Урсула фон дер Ляйен начала готовиться к борьбе за пост генсека НАТО, — La Republica

По информации журналистов, европейские лидеры не в восторге от такой инициативы. США, в свою очередь, заинтересованы в продвижении главы Еврокомиссии в кресло генсека Альянса.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на кресло генерального секретаря НАТО в случае, если ее не переизберут в Еврокомиссию. Об этом сообщает итальянская газета La Republica.

По информации журналистов, европейский политик начала готовиться к борьбе за новый пост несколько недель назад. 7 марта Урсула фон дер Ляйен отправилась с визитом в США и Канаду. В издании отмечают, что ее поездку можно рассматривать в "ином свете".

В то же время европейские лидеры не в восторге от такой новости. США, в свою очередь, заинтересованы в продвижении главы Еврокомиссии в кресло генсека НАТО.

В La Republica также пишут, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе члены Альянса попытают продлить на год полномочия Йенса Столтенберга, срок которых истекают в сентябре. Это позволит дотянуть до лета 2024 года, когда фон дер Ляйен фактически завершит свой европейский мандат.

"Для американцев это было бы идеальным решением. Потому что потенциальные альтернативные кандидаты не совсем убедительны. Короче говоря, фон дер Ляйен становится картой, которую нужно разыграть конкретно", — сказано в материале издания.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен занимала пост министра обороны Германии с 2013 по 2019 года, после чего возглавила Еврокомиссию.

Она активно выступает в поддержку Украины. 2 февраля политик пообещала нашей стране членство в ЕС. В ходе выступления она подчеркнула, что день когда Украина стала кандидатом — стал новым началом и для Украины и для Евросоюза.

18 января глава Еврокомиссии призвала западные страны увеличить военную поддержку Украины. По ее словам, союзники Украины должны передать ей "любое военное оборудование", с которым украинские военнослужащие "могут справиться, включая передовые системы".