Генсек НАТО в Україні: журналісти помітили Столтенберга у центрі Києва (фото)

Офіційний представник альянсу підтвердив журналістам, що генеральний секретар НАТО перебуває в Україні. За інформацією ЗМІ, він віддав шану загиблим захисникам та оглянув знищену техніку РФ.

Related video

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Його помітили на Михайлівській площі у центрі столиці. Знімками з місця подій поділились журналісти The Kyiv Independent.

У ЗМІ повідомили, що Столтенберга помітили під час вшанування пам’яті загиблих українських воїнів вранці 20 квітня.

У медіа The Guardian додали, що мета візиту генсека — продемонструвати підтримку Україні перед контрнаступом ЗСУ. Медійники розповіли, що Столтенберг оглянув розбиту техніку російських окупантів, виставлену у центрі Києва.

В The Guardian підкреслили, що Столтенберг відвідав Україну вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Офіційний представник НАТО пообіцяв редакції Indepent, що деталі поїздки генерального секретаря альянсу будуть оприлюднені згодом.

"Генеральний секретар НАТО перебуває в Україні. Ми оприлюднимо більше інформації якнайшвидше", — сказав він.

Нагадаємо, 19 квітня голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що Швеція вступить у НАТО до липня цього року.

Також 19 квітня український посол у Британії Вадим Пристайко пояснив, чому НАТО має "благати" Україну про вступ до альянсу.Також Пристайко прокоментував контрнаступ ЗСУ, згадавши про його "підводні камені". На думку посла, європейці покладають на контрнаступ надії, які можуть не виправдатись.