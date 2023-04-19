"Благайте їх стати частиною Альянсу": посол України розповів про перевагу ЗСУ перед НАТО

Дипломат Вадим Пристайко звернув увагу, що українські військові мають безцінний досвід ведення бойових дій. Однак це не дає стовідсоткової гарантії того, що контрнаступ ЗСУ пройде саме так, як його представляють країни-союзниці.

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Українські військові, які зараз на передовій відбивають атаки супротивника, — це найцінніший людський ресурс. Адже лише ЗСУ знають, як воювати з російськими військовими та можуть поділитися цим досвідом із європейськими країнами, сказав посол України у Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Newsweek 19 квітня.

За словами представника України, НАТО має благати Україну приєднатися до альянсу після завершення війни з Росією.

"У когось із вас є мільйон озброєних людей, загартовані в боях ветерани? Якщо ви хочете мати когось, хто знає — і не просто готовий, а знає — як це зробити, запитайте Україну. Благайте їх стати частиною вашого Альянсу", — сказав Пристайко, коментую перспективи України стати повноправним членом організації.

Контрнаступ ЗСУ: Пристайко розповів про його "підводні камені"

Посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю медіа також торкнувся теми весняного контрнаступу Збройних сил України.

Дипломат вважає, що як у Європі, так і в Україні, на нього покладають дуже великі надії, які можуть не виправдатися.

"Захід і Україна мають нездорову одержимість контрнаступом. Якщо щось піде не так, Київ можуть змусити як мінімум віддати Крим", — висловив свою думку Пристайко.

За словами представника України в Британії, зараз ЗС РФ перебувають у вигіднішому становищі, ніж українські військові. Вони захопили значні трофеї й тому можуть дозволити собі переговори. А їхньою метою під час мирних перемовин стане, як мінімум, відмова України від повернення Кримського півострова як військовим, так і дипломатичним шляхом.

"Росія пішла на повномасштабне вторгнення саме через прагнення забезпечити окупований Крим", — резюмував Пристайко.

Нагадаємо, 18 квітня глава НАТО закликав країни-союзники виділити більше боєприпасів Україні. За інформацією Йєнса Столтенберга, нещодавній витік секретних документів розкрив, що українська армія потребує коштів для ППО.

А 17 квітня західні ЗМІ написали про те, що звірства росіян в Україні спровокували НАТО готуватися до боїв на своїх кордонах. Прикордонні держави Альянсу налякані злочинами росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Херсоні та інших українських населених пунктах, які перебували в російській окупації.