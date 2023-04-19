"Умоляйте их стать частью Альянса": посол Украины рассказал о преимуществе ВСУ перед НАТО

Дипломат Вадим Пристайко обратил внимание на то, что украинские военные имеют бесценный опыт ведения боевых действий. Однако это не дает стопроцентной гарантии того, что контрнаступление ВСУ пройдет именно так, как его представляют страны-союзницы.

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Украинские военные, которые сейчас на передовой отражают атаки противника, — это ценнейший человеческий ресурс. Ведь только ВСУ знают, как воевать с российскими военными и могут поделиться этим опытом с европейскими странами, сказал посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью Newsweek 19 апреля.

По словам представителя Украины, НАТО должно умолять Украину присоединиться к альянсу после завершения войны с Россией.

"У кого-нибудь из вас есть миллион вооруженных людей, закаленные в боях ветераны? Если вы хотите иметь кого-то, кто знает — и не просто готов, а знает — как это сделать, спросите Украину. Умоляйте их стать частью вашего Альянса", — сказал Пристайко, комментирую перспективы Украины стать полноправным членом организации.

Контрнаступление ВСУ: Пристайко рассказал о его "подводных камнях"

Посол Украины в Британии Вадим Пристайко в интервью медиа также затронул тему весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Дипломат считает, что как в Европе, так и в Украине на него возлагают очень большие надежды, которые могут не оправдаться.

"У Запада и в Украине существует нездоровая одержимость контрнаступлением. Если что-то пойдет не так, Киев могут заставить как минимум отдать Крым", — выразил свое мнение Пристайко.

По словам представителя Украины в Британии, сейчас ВС РФ находятся в более выгодном положении, чем украинские военные. Они захватили значительные трофеи, и потому могут позволить себе переговоры. А их целью во время мирных переговоров станет, как минимум, отказ Украины от возвращения Крымского полуострова как военным, так и дипломатическим путем.

"Россия пошла на полномасштабное вторжение именно из-за стремления обеспечить оккупированный Крым", — резюмировал Пристайко.

Напомним, 18 апреля глава НАТО призвал страны-союзники выделить больше боеприпасов Украине. По информации Йенса Столтенберга, недавняя утечка секретных документов раскрыла, что украинская армия нуждается в средствах для ПВО.

А 17 апреля западные СМИ написали о том, что зверства россиян в Украине спровоцировали НАТО готовиться к боям на своих границах. Приграничные государства Альянса напуганы преступлениями россиян в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне и других находившихся в российской оккупации украинских населенных пунктах.