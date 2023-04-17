Зверства россиян в Украине спровоцировали НАТО готовиться к боям на своих границах, – СМИ

Приграничные государства Альянса напуганы преступлениями россиян в Буче, Ирпене, Мариуполе, Херсоне и других находившихся в российской оккупации украинских населенных пунктах.

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В НАТО сделали выводы по преступлениям россиян в Украине, анонсировав подготовку к возвращению "своей воинственности времен холодной войны". Об этом сообщило The New York Times.

Приграничные государства Альянса после зверств россиян в оккупированных территориях Украины, от Бучи и Ирпеня до Мариуполя и Херсона не хотят рисковать периодом российской оккупации в случае боевых действий. В Польше и странах Балтии отмечают, что в первые дни украинского вторжения российские войска захватили территории больше, чем некоторые балтийские государства.

Альянс развернул батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Специалисты блока тщательно размышляют над тем, как увеличить эти силы в состав бригад в прифронтовых штатах, чтобы усилить способность к сдерживанию и получить возможность отвергнуть силы вторжения на начальной стадии конфликта. Новые требования по мобильности, материально-техническому обеспечению и готовности позволят быстро ответить по необходимости.

Планирование в НАТО уже нерешительно, а становится более конкретным. Страны отвечают за анкеты по оборудованию и своим возможностям. В НАТО усердно думают над тем, чего им не хватает, а что можно сократить.

Теперь требования предлагают усугубить, чтобы вернуть Альянсу способность вести боевые действия на территории Европы. Это будет своеобразной гарантией, что НАТО сможет вести интенсивную войну против соперника, России, с первого дня конфликта.

Альянс также согласовывает свои требования к союзникам с текущими оперативными потребностями в долгосрочной перспективе. Если ранее страны НАТО могли обращаться с просьбой отправить некоторые легковооруженные экспедиционные силы с вертолетами в Афганистан, например, теперь им будет поставлена задача защищать отдельные части территории НАТО.

Фокус 17 апреля сообщил, что страны, являющиеся членами НАТО, примут участие в учениях "Аврора-23". Украинские военнослужащие также будут вовлечены в соответствующие маневры. В общей сложности участие в них примут 14 стран и 26 тысяч человек личного состава. Учения, как отметили в Минобороны Швеции, станут самыми большими за последние 25 лет.