Звірства росіян в Україні спонукали НАТО готуватися до боїв на своїх кордонах, – ЗМІ

Прикордонні держави Альянсу налякані злочинами росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі, Херсоні та інших українських населених пунктах, які перебували в російській окупації.

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В НАТО зробили висновки зі злочинів росіян в Україні, анонсувавши підготовку до повернення "своєї войовничості часів холодної війни". Про це повідомило The New York Times.

Прикордонні держави Альянсу після звірств росіян в окупованих територіях України, від Бучі та Ірпеня до Маріуполя та Херсона не хочуть ризикувати періодом російської окупації у разі бойових дій. У Польщі та країнах Балтії зазначають, що в перші дні українського вторгнення російські війська захопили території, більші, ніж деякі балтійські держави.

Альянс розгорнув батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з Росією. Фахівці блоку ретельно міркують над тим, як збільшити ці сили до складу бригад у тих прифронтових штатах, щоб посилити здатність до стримування та отримати можливість відкинути сили вторгнення на початковій стадії конфлікту. Нові вимоги щодо мобільності, матеріально-технічного забезпечення та готовності дозволять швидко відповісти у разі потреби.

Планування в НАТО вже нерішучим, а стає більш конкретним. Країни відповідають за анкети щодо обладнання та своїх можливостей. У НАТО ретельно думають над тим, чого їм не вистачає, а що можна скоротити.

Тепер вимоги пропонують зробити суворішими, щоб повернути Альянсу здатність вести бойові дії на території Європи. Це буде своєрідною гарантією, що НАТО зможе вести інтенсивну війну проти суперника, Росії, з першого дня конфлікту.

Альянс також узгоджує свої вимоги до союзників із поточними оперативними потребами у довготривалій перспективі. Якщо раніше країни НАТО могли звертатися з проханням надіслати деякі легкоозброєні експедиційні сили з гелікоптерами до Афганістану, наприклад, тепер їм буде поставлено завдання захищати окремі частини території НАТО.

Фокус 17 квітня повідомив, що країни, які є членами НАТО, візьмуть участь в навчаннях "Аврора-23". Українські військовослужбовці також будуть залучені до відповідних маневрів. Загалом участь в них візьмуть 14 країн та 26 тисяч осіб особового складу. Навчання, як зазначили в Міноборони Швеції, стануть найбільшими за останні 25 років.