"Аврора-23": Україна бере участь у найбільших за чверть століття військових навчаннях

Навчання у Швеції, в яких візьмуть участь 26 тисяч військовослужбовців з 14 країн світу, проводитимуться в повітрі, на землі та на морі.

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У Швеції 17 квітня стартують військові навчання "Аврора-23". Участь в них візьмуть 14 країн та 26 тисяч осіб особового складу. Ці маневри стануть найбільшими за останні 25 років. Про це повідомляють в Міноборони Швеції.

Збори триватимуть від 17 квітня до 11 травня на Балтійському морі поблизу острова Готланд. Для навчань залучать армію, флот, ВПС Швеції, а також військових США, Великобританії, Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії, Литви, України, Данії, Австрії, Німеччини та Франції.

"В оборонних навчаннях "Аврора 23" візьме участь низка країн і шведська влада. Таким чином буде посилено загальну обороноздатність Швеції. Разом з військовими підрозділами з наших країн-партнерів ми будуємо безпеку та, одночасно, зміцнюємо оперативний потенціал Швеції", — повідомляють у Міноборони.

"Аврора-23" стануть найбільшими національними навчаннями такого роду за більш ніж 25 років. Участь візьмуть понад 26 000 чоловіків і жінок. Навчання проводитимуться в повітрі, на землі та на морі.

Нагадаємо, що 11 квітня Сполучені Штати Америки почали масштабні навчання з ядерного стримування. До навчань буде залучено персонал всього стратегічного командування, а також деякі країни-союзники, серед яких Великобританія. Ці навчання проходять щорічно і не є відповіддю на дії якоїсь країни чи інших суб'єктів.

29 березня в Міноборони РФ заявили, що почали навчання з комплексами "Ярс". Система здатна запускати міжконтинентальні балістичні ракети та уражати цілі на відстані до 11 тисяч кілометрів.